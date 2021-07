EXPLOSION – IED ROMA FASHION SHOW La sfilata dell’Istituto Europeo di Design: in passerella le collezioni dei giovani talenti IED Moda Roma

Nell’ambito di Altaroma, IED Roma presenta Explosion – IED Roma Fashion Show 2021, una sfilata per raccontare le migliori creazioni delle studentesse e degli studenti dei Corsi Triennali di Fashion Design e Design del Gioiello (7 luglio, ore 19, Cinecittà Studio | Teatro 10).“Explosion è la forza magnetica che ci trascina al di fuori, generando reazioni a catena. In tempi come questi, chi lavora con la creatività e la moda ha l’occasione di trasformare le dissonanze in connessioni inattese e mettere in luce le particelle di una nuova, fluida, energia che si libera nella passerella”, ha dichiarato Paola Pattacini, Coordinatrice IED Moda Roma.

In passerella, le collezioni create da 12 diplomati degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021: look, accessori, gioielli sono il risultato di un processo didattico e creativo durato 3 anni e spaziano dal prêt-à-porter all’haute couture alla lingerie, in un viaggio evocativo fra memoria soggettiva ritrovata e distruzione di canoni estetici pre-esistenti.

La sfilata Explosion – IED Roma Fashion Show 2021 compone il mosaico di voci, suoni e colori dei giovani designer della moda formati all’Istituto Europeo di Design che, grazie ad un approccio innovativo, creativo e originale, anticipano le tendenze future.

Protagonisti sono: Per le collezioni: Lorenzo D’Aquilo, Silvia Felli, Marco Gabriele, Federica Galletta, Alessia Giacchetta, Michela Martino, Isabella Mazzei, Matilda Menozzi, Matteo Minciarelli, Leonardo Maria Nanni, Cristian Rizzo e Mattia Russo. Per accessori e gioielli: Domitilla Camponeschi, Elena Capriotti, Emanuela Fletzer, Andrea Miniero, Alice Pietrantoni e June Wu.

Modella d’eccezione della sfilata, Martina Sambucini Miss Italia 2020.



comunicato stampa