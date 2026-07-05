Ex scuola o caserma? Isola del Liri chiama i cittadini al confronto

admin
giù le mani dalla scuola
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ISOLA DEL LIRI – Sarà il futuro dell’ex scuola “Mazzini”, attuale sede della scuola primaria “Garibaldi”, al centro del Consiglio comunale aperto in programma domani, domenica 6 luglio, alle ore 10, presso il teatro comunale “Costanzo Costantini”.
L’iniziativa, promossa dal gruppo consiliare di minoranza “Isola del Liri Futura”, punta a coinvolgere direttamente la cittadinanza in un confronto pubblico su una delle questioni più rilevanti per il futuro della città: la destinazione dell’edificio scolastico, indicato come possibile sede della nuova caserma dei Carabinieri.
L’obiettivo è raccogliere osservazioni, idee e contributi da parte di cittadini, famiglie, associazioni e rappresentanti del territorio, affinché la scelta finale sia il più possibile condivisa e risponda alle esigenze della comunità.
Il dibattito si preannuncia particolarmente significativo, considerata l’importanza strategica della decisione, destinata a incidere sia sull’organizzazione dei servizi pubblici sia sullo sviluppo urbanistico della città.
Gli organizzatori rivolgono quindi un invito a tutta la popolazione a partecipare al Consiglio comunale aperto, con l’auspicio che il confronto possa offrire spunti utili per individuare la soluzione migliore per il futuro di Isola del Liri.

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