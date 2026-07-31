EX MTC, PUBBLICATO IL NUOVO AVVISO PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE

È stato pubblicato il nuovo avviso di asta pubblica per l’alienazione del lotto A1 dell’immobile comunale denominato “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi 131.

L’immobile, inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Frosinone per l’anno 2026, è costituito da un complesso destinato a servizi comprendente il fabbricato principale, le relative pertinenze e aree di servizio.

Il prezzo posto a base d’asta è pari a 1.890.000 euro. Le offerte potranno essere presentate dal 3 agosto al 7 settembre 2026, mentre l’asta pubblica si terrà il 10 settembre 2026.

La documentazione completa dell’asta, comprensiva degli elaborati tecnici e della modulistica necessaria per la partecipazione, è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Frosinone (https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=76214&CSRF=b4394bbe7c9f9d1ec693ed2df9090721). Per informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi dell’immobile è possibile contattare il referente comunale, Alessandra Spaziani, all’indirizzo e-mail alessandra.spaziani@comune.frosinone.it oppure ai numeri 0775/2656602 e 0775/2656675. Le visite potranno essere effettuate previo appuntamento.

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in formato cartaceo e pervenire entro le ore 12 del 7 settembre 2026 al seguente indirizzo: Comune di Frosinone – Ufficio Protocollo Generale – Piazza VI Dicembre. L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, non leggibile in trasparenza, controfirmata sui lembi o comunque in modo da poterne accertare l’integrità al momento dell’apertura e dovrà recare la seguente dicitura: “PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA VENDITA IMMOBILE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FROSINONE SITO NEL COMUNE DI FROSINONE LOTTO A1 – CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN FROSINONE – VIA A.FABI N.131 – NON APRIRE” e recare l’indirizzo dell’offerente completo del numero di telefono e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica.

La busta contenente l’offerta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere, oppure a mano, anche tramite corrieri privati o agenzie di recapito. In tal caso, sarà possibile consegnare la busta, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 il lunedì e il mercoledì, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone.