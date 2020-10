Ex Ilva di Patrica: il sindaco Fiordalisio e il presidente della Provincia Pompeo incontrano la nuova proprietà

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio; il presidente della Provincia, Antonio Pompeo e gli imprenditori Giulio ed Elisabetta Capobianco, che fanno capo alla Demi Engineering, la nuova società proprietaria dell’ex Ilva di Patrica.“Un primo incontro cordiale e costruttivo – ha detto il primo cittadino di Patrica – nel corso del quale ho avuto il piacere di conoscere la famiglia Capobianco e di ascoltare le loro idee progettualità sullo stabilimento appena rilevato. Finalmente abbiamo un interlocutore serio e competente che sono convinto saprà rilanciare uno dei siti più importanti della nostra zona industriale“.Fiordalisio ha ringraziato, per la sua presenza, il presidente Antonio Pompeo, “con il quale – ha sottolineato – ci siamo soffermati ad affrontare la complessa questione dei lavoratori ex Ilva. La famiglia Capobianco ha mostrato apertura e disponibilità sul delicato tema del reinserimento delle maestranze. Chiaro è che c’è bisogno di un’azione sinergica tra politica, parti sociali e proprietà affinchè venga strutturato un piano attivo e formativo indispensabile per la loro ricollocazione. Mi auguro – ha concluso il sindaco di Patrica – che ci sia la volontà da parte di tutti per creare un sistema integrato e salvaguardare i nostri lavoratori. Oggi abbiamo una grande opportunità: rivedere uno degli stabilimenti più importanti del nostro Paese tornare ad essere operativo e funzionale. Diamo tempo e fiducia alla famiglia Capobianco per attuare il loro piano di investimenti e di sviluppo“.“Insieme al sindaco Fiordalisio – ha commentato il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – abbiamo avuto modo di conoscere la nuova proprietà, confrontarci con gli imprenditori che riaccenderanno i motori di un sito importante della nostra provincia ma, soprattutto, di concentrare l’attenzione sul futuro occupazionale dei lavoratori. Il lavoro di squadra e le sinergie messe in campo da parte di tutti i soggetti impegnati in questa vertenza – ha concluso Pompeo – saranno la base fondamentale affinché si possa inaugurare una nuova stagione”.

Comunicato stampa – Foto archivio