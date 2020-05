Ex guardia giurata spara alla moglie e tenta il suicidio. Il figlio ferito per difendere la madre

Tragedia a Primavalle, periferia Ovest di Roma. Stamattina un uomo, ex guardia giurata, ha sparato a moglie e figlio e poi tentato il suicidio. Il dramma si è consumato a stamattina in una abitazione di via Torrigo, dove vive l’uomo classe ’55. La coppia era già separata e la donna e il figlio, 22 anni, erano andati a casa dell’ex marito per recuperare alcuni effetti personali. Ne è scaturita una lite che ha portato l’uomo a impugnare la pistola e rivolgerla contro la donna, che presenta anche ferite da arma da taglio e versa ora in gravi condizioni. Il figlio è stato ferito nel tentativo di difendere la madre. Il 65enne è poi uscito in strada e ha rivolto l’arma verso se stesso, tentando il suicidio. Sul posto, gli agenti della Squadra Mobile di Roma.

foto e fonte leggo.it