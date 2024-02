Ex carabiniere armato si barrica in casa con la moglie in ostaggio: mediazione in corso

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c’è la moglie. L’uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa. Sul posto i colleghi dell’Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto. L’uomo sarebbe armato. Nel dicembre del 2022 l’uomo era stato protagonista dello stesso gesto. Dopo qualche ora si era arreso, consegnandosi alle forze dell’ordine ed era poi stato ricoverato in una struttura. La sua intenzione era di togliersi la vita insieme alla moglie.

+++ Notizia in aggiornamento +++

FONTE LEGGO – FOTO ARCHIVIO