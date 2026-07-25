Evoluzione e Libertà si radica a Sora. Borza: “Una nuova casa per il territorio e la Valcomino”

“L’inaugurazione della nuova sede provinciale di Sora, in programma per mercoledì 29 luglio alle ore 18:30 in via Cantelmi 5, rappresenta un momento di svolta cruciale per la nostra comunità e per l’intero panorama politico locale. Come responsabile del partito per l’area Sud Ciociaria e la Valcomino – ha dichiarato Mario Borza, che è anche consigliere comunale a Casalvieri – vivo questo appuntamento con un profondo senso di orgoglio e di responsabilità. Questa apertura non è un semplice traguardo burocratico, ma il simbolo tangibile del potenziamento, dell’espansione e del radicamento capillare di Evoluzione e Libertà sul territorio”.

“Per me, che ho l’onore di guidare il partito in questo quadrante strategico, vedere nascere questo presidio a Sora è una grandissima soddisfazione. È la dimostrazione che il nostro progetto politico sta crescendo giorno dopo giorno, intercettando i reali bisogni dei cittadini e offrendo risposte concrete. Questo evento certifica che la nostra azione politica non si limita ai palazzi o alle scadenze elettorali, ma si sviluppa e si consolida tra la gente, nei paesi e nelle valli che custodiamo”.

“La nuova sede di via Cantelmi – ha aggiunto Borza – nasce per essere una casa aperta a tutti. Non una sezione chiusa e polverosa, ma un punto d’ascolto permanente ed efficiente. Significherà dare una voce forte e organizzata al popolo della Ciociaria e della Valcomino, abbattendo le distanze tra le istituzioni e i cittadini”.

“In questo spazio accoglieremo istanze, raccoglieremo proposte e costruiremo insieme i progetti per il futuro delle nostre imprese, dei giovani e delle famiglie. Sarà il motore propulsore di nuove idee, un laboratorio politico dove il confronto costruttivo rimpiazzerà le sterili polemiche”.

“All’inaugurazione – ha evidenziato ancora Mario Borza – avremo l’onore di ospitare i massimi vertici del nostro movimento, a partire dal Presidente Nazionale Mirko Greco, dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile, dal vice segretario nazionale vicario Gianluca Quadrini e dal Portavoce Nazionale Fabio De Stefano. Insieme a loro, al Segretario Provinciale Giuseppe Iorio e al Commissario Cittadino Marco Serapiglia, ribadiremo la centralità di questa provincia nell’agenda politica nazionale del partito”.

“L’ulteriore crescita di Evoluzione e Libertà – ha concluso Borza – parte anche da qui, dal Sud della provincia e dalla Valcomino, territori ricchi di potenzialità che meritano di essere valorizzati e difesi. Vi aspetto mercoledì 29 luglio alle 18:30 per condividere questo momento fondamentale e brindare insieme all’inizio di un nuovo, straordinario capitolo per la nostra terra. Non mancate!”