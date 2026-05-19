Evoluzione e Libertà, Mario Borza traccia la rotta: “Basta promesse, torniamo tra la gente”

Si è tenuto nei giorni scorsi l’atteso meeting dei coordinamenti nazionali, regionali e provinciali di ‘Evoluzione e Libertà’. Un appuntamento cruciale per il neonato movimento politico, che ha iniziato a delineare una linea programmatica chiara e concreta in vista delle prossime scadenze elettorali. Al tavolo dei lavori era presente anche Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri e, soprattutto, responsabile dell’area Sud della provincia di Frosinone e della Valle di Comino per il partito.

A margine dell’incontro, Borza ha voluto ridefinire con forza l’identità e la collocazione della nuova forza politica, ancorandola ai pilastri tradizionali del panorama moderato.

“Siamo un partito di centrodestra che crede nei valori della famiglia, della Chiesa, della dignità delle persone e del rispetto della nostra comunità – ha esordito l’esponente politico –. Il nostro obiettivo è riportare la gente a credere nella politica, soprattutto chi ormai ha perso fiducia e ha smesso di votare”.

Un traguardo ambizioso che, secondo il responsabile locale, si può raggiungere soltanto accorciando le distanze con i cittadini e abbandonando i vecchi schemi della propaganda urlata o delle illusioni irrealizzabili.

“Noi vogliamo stare in mezzo alla gente, ascoltare le persone, comprendere le difficoltà quotidiane e cercare di migliorare la vita degli italiani riportando buon senso, sensibilità, lealtà, trasparenza e dignità nella politica – ha incalzato Borza, analizzando con realismo il contesto attuale –. Sappiamo bene che i problemi sono tanti e che il momento è difficile, ma non vogliamo promettere la luna o fare illusioni. Vogliamo invece lavorare con serietà, affrontando i problemi reali con proposte concrete e realizzabili”.

Il consigliere di Casalvieri ha poi espresso forte entusiasmo per la qualità della classe dirigente e dei militanti che stanno dando vita a questo nuovo percorso, sottolineando lo spessore umano e professionale della squadra di ‘Evoluzione e Libertà’.

“In questo nuovo partito ho trovato persone perbene, imprenditori, professionisti e uomini e donne che vogliono davvero fare il bene del territorio e della gente, con trasparenza ma soprattutto con lealtà. Un partito che ti sta vicino, che ti affianca e che lavora concretamente, senza limitarsi alle parole. È questo il motivo per cui sposo pienamente il progetto: perché mi dà la possibilità di fare politica come credo debba essere fatta. Mettere al centro le persone, stare tra la gente, ascoltare senza imporre programmi dall’alto, ma costruendo insieme risposte concrete alle esigenze reali dei cittadini”.

Infine, Borza ha voluto lanciare un messaggio chiaro e diretto ai residenti della Valle di Comino e di tutto il quadrante meridionale della provincia, annunciando anche un importante presidio fisico sul territorio che fungerà da punto di riferimento per l’intera comunità.

“Mi metto a disposizione del mio territorio. Non credo nella vecchia politica fatta solo di apparizioni e promesse per poi sparire. Credo invece nella presenza, nell’ascolto e nel lavoro quotidiano. Come responsabile dell’area sud della provincia di Frosinone e della Valle di Comino, sarò disponibile per chiunque voglia confrontarsi, anche privatamente. Ascolterò ogni persona e cercherò, nel mio piccolo, di indirizzare e aiutare nel miglior modo possibile. La nostra sede provinciale sarà a Sora e sarà la casa della gente, un luogo aperto al dialogo e all’ascolto. Ma soprattutto sarò sempre presente sul territorio, vicino alle persone e a disposizione della comunità”.