“Evoluzione e Libertà”, Mario Borza nominato responsabile dell’area sud di Frosinone e Valcomino

Nuova sfida politica per Mario Borza. Il consigliere comunale di Casalvieri, da anni punto di riferimento per le istanze della Valcomino e del territorio, è stato ufficialmente nominato Responsabile dell’area sud della provincia di Frosinone per il movimento politico “Evoluzione e Libertà”, con delega specifica per la Valle di Comino.

La nomina arriva in un momento di grande fermento per il partito, che ha recentemente inaugurato la nuova sede nazionale a Formello, consolidando la propria presenza come forza politica organizzata e radicata.

“Accolgo questo incarico con grande onore e senso di responsabilità – ha dichiarato Mario Borza – questa delega mi darà ancora più forza per portare avanti una politica pulita, fatta di trasparenza e soprattutto di ascolto. Desidero ringraziare di cuore il Presidente Mirko Greco, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini per la fiducia. La onorerò ogni giorno con il lavoro e la presenza: io sono e sarò sempre dalla parte della gente”.

Borza sottolinea con orgoglio il valore territoriale della sua nomina: “Oggi sono l’unico rappresentante nel coordinamento di un partito con una presenza concreta nella Valle di Comino e nell’area sud della provincia di Frosinone. Questo dimostra che ‘Evoluzione e Libertà’ vuole stare davvero tra le persone e non chiusa nei palazzi. Vogliamo cambiare la politica dei ‘passanti’, di chi dimentica i cittadini una volta lontano dal proprio comune. Io sarò sempre disponibile e a disposizione di tutti”.

Le novità però non si fermano alla Valle di Comino. Borza ha infatti annunciato importanti passi futuri: “A breve apriremo una sede a Sora, una casa aperta ai cittadini per dare risposte concrete. Ma la nostra visione è anche globale: il movimento è già presente a Dubai, Montecarlo, Londra e Zurigo, e presto apriremo anche a Dublino. Vogliamo unire radici forti sul territorio a una visione internazionale. Avanti insieme, con passione e rispetto per la nostra terra”.

Mario Borza ha anche annunciato, come primo atto concreto dopo la sua nomina, una serie di incontri, che prenderanno il via a breve, con i Sindaci e gli amministratori dei Comuni e dei territori di specifico riferimento. “Ciò – ha spiegato Borza – al fine di illustrare i programmi del nostro movimento, le idee che ci ispirano e le iniziative che vogliamo presto concretizzare insieme”.