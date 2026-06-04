Evoluzione e Libertà: Mario Borza nominato coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero

Importante e prestigioso scatto in avanti di caratura internazionale per Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri e stimato responsabile del movimento politico Evoluzione e Libertà per il Sud della provincia di Frosinone e per la Valcomino. Il Presidente Nazionale del partito, Mirko Greco, e il Segretario Nazionale, Giuseppe Basile, hanno ufficialmente conferito a Borza l’incarico di ‘Coordinatore dei presidi territoriali di collegamento transfrontaliero’, con una delega e un’attenzione particolare rivolta a Stati Uniti, Canada ed Irlanda, oltre alla gestione coordinata dell’estero. [1, 2]

Un riconoscimento che premia lo straordinario lavoro già svolto sul territorio ciociaro e che proietta il movimento oltre i confini nazionali, guardando con forza alle comunità dei nostri connazionali nel mondo.

L’appello di Borza ai centri e alle associazioni italiane all’estero

Il neo-coordinatore internazionale Mario Borza, nato proprio a Dublino e da sempre sensibile alle tematiche dell’emigrazione, ha voluto lanciare un appello aperto e accorato a tutte le realtà associative, ai club e ai centri italiani sparsi nel mondo:

“La nostra missione è far sentire i connazionali all’estero parte integrante di una grande e solida famiglia. Vogliamo stare concretamente in mezzo alla gente, ascoltando le loro necessità con programmi seri e strutturati. Invito ufficialmente tutti i club e le associazioni italiane all’estero a contattarmi direttamente all’indirizzo email marioliberoborza@evoluzioneliberta.it per avviare un colloquio costruttivo, organizzare incontri nelle proprie città e far conoscere la proposta politica di Evoluzione e Libertà.

In sinergia con l’associazione Itale, il nostro obiettivo prioritario sarà quello di promuovere, tutelare e far riscoprire la lingua e la cultura italiana, valorizzando le radici storiche. Vogliamo spingere i figli e i nipoti dei nostri emigrati a tornare in Italia per visitare e riscoprire i luoghi d’origine dei loro nonni e bisnonni. Le nostre porte sono aperte a chiunque voglia condividere questo percorso, aprendo nuove sedi territoriali del movimento all’estero e restituendo centralità alla nostra comunità globale.”

Il plauso del Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini

“Sulla nomina è intervenuto con parole di forte elogio il Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Gianluca Quadrini, che ha espresso la sua profonda soddisfazione per il nuovo corso impresso al partito.

Quadrini ha voluto rivolgere il suo più vivo e sentito plauso a Mario Libero Borza per questo prestigioso e strategico incarico internazionale. Ha sottolineato come questa nomina sia il giusto e meritato riconoscimento per la sua costante determinazione, il suo incessante impegno sul territorio, la sua profonda passione politica e civica, uniti a un forte senso di appartenenza e a una totale disponibilità verso il partito.

Mario ha dimostrato sul campo quanto valga il suo legame con la comunità, ha evidenziato il Vice Segretario Vicario, dicendosi assolutamente certo che, grazie alle sue spiccate capacità imprenditoriali e alla sua visione, Borza saprà interpretare al massimo delle sue potenzialità questo nuovo e delicato ruolo, facendo proseliti a livello internazionale e strutturando il partito all’estero con la stessa efficacia dimostrata in provincia di Frosinone”.