Evoluzione e liberta’, Gianluca Quadrini: L’imprenditore Marco Serapiglia nominato Responsabile Regionale dell’ Organizzazione

Il Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Gianluca Quadrini, annuncia con soddisfazione un importante tassello nel percorso di radicamento territoriale del movimento politico. L’imprenditore Marco Serapiglia è stato ufficialmente nominato Responsabile Regionale dell’Organizzazione.

​La scelta di Serapiglia, figura di comprovata esperienza nel mondo produttivo e profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche locali, si inserisce nella strategia di crescita nazionale del partito, che punta a integrare le eccellenze del mondo civile e imprenditoriale all’interno dei propri quadri direttivi.

​“La nomina di Marco Serapiglia rappresenta un segnale forte di serietà e competenza per la nostra struttura organizzativa regionale”, ha dichiarato l’Ing. Gianluca Quadrini. “Marco è un uomo del fare, un imprenditore stimato che porterà in dote quella pragmaticità necessaria per coordinare al meglio le nostre attività sul territorio. Il suo compito sarà quello di strutturare capillarmente la nostra presenza, garantendo un dialogo costante tra il partito, le amministrazioni locali e il tessuto imprenditoriale.”

​Secondo Quadrini, l’ingresso di Serapiglia nel coordinamento regionale è funzionale alla missione di Evoluzione e Libertà: “Siamo in una fase di grande fermento. La partecipazione di figure di questo profilo conferma che il nostro progetto politico è attrattivo per chi vuole contribuire attivamente allo sviluppo del territorio con proposte concrete e una visione di lungo periodo. A Marco Serapiglia vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo ruolo con la dedizione e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto.”

​Con questa nomina, Evoluzione e Libertà prosegue la sua azione di consolidamento nel Lazio e su scala nazionale, ponendo l’accento sull’efficienza organizzativa come pilastro per le prossime sfide elettorali e amministrative.

​Gianluca Quadrini Vice Segretario Nazionale Vicario – Evoluzione e Libertà”