Evoluzione e Libertà: Diego Sardellitti nominato Coordinatore Nazionale. Al via la nuova fase di radicamento territoriale

Il movimento politico Evoluzione e Libertà accelera il proprio percorso di consolidamento organizzativo annunciando un importante potenziamento del proprio assetto di vertice. In una nota ufficiale, il Segretario Nazionale Giuseppe Basile, di concerto con il Presidente Mirko Greco e il Vice Segretario Vicario Gianluca Quadrini, ha formalizzato la nomina di Diego Sardellitti al prestigioso incarico di Coordinatore Nazionale.​Questa scelta strategica si inserisce in un contesto di forte fermento e crescita per il movimento, che mira a trasformare l’attuale consenso in una struttura politica solida, strutturata e presente in modo capillare in ogni regione d’Italia.​La Visione dei Vertici​La nomina di Sardellitti non rappresenta solo un cambio di organigramma, ma il segnale di una volontà precisa: professionalizzare l’azione politica del movimento. Secondo i vertici nazionali, la figura del Coordinatore sarà l’anello di congiunzione fondamentale tra la segreteria centrale e i coordinamenti locali, garantendo coerenza nell’azione politica e rapidità nelle decisioni operative.​Il Segretario Basile ha sottolineato come la scelta sia ricaduta su Sardellitti per le sue provate capacità di sintesi politica e la sua attitudine alla mediazione e all’organizzazione, doti fondamentali per gestire una rete in rapida espansione.​Le Prime Parole del Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti​Accogliendo l’incarico con entusiasmo, il neo-nominato ha delineato i pilastri della sua futura azione operativa:​“Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento al Segretario Basile, al Presidente Greco e al Vice Segretario Vicario Quadrini per la stima e la fiducia. Assumo questo ruolo con la consapevolezza della sfida che ci attende: dare a Evoluzione e Libertà una struttura capace di intercettare le reali esigenze del Paese.”​Sardellitti ha poi proseguito definendo gli obiettivi a breve e medio termine:​Il Ritorno ai Territori: “Il mio obiettivo primario sarà quello di fornire il massimo apporto operativo per favorire il radicamento del movimento in ogni provincia d’Italia. Non vogliamo essere un partito di ‘palazzo’, ma una forza viva nelle piazze.”​Identità e Valori: “Lavoreremo incessantemente per far sì che le nostre proposte diventino un punto di riferimento solido e concreto. Vogliamo dare voce a chi oggi non si sente rappresentato, offrendo soluzioni basate sulla libertà e sul progresso.”​Una Nuova Stagione: “Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per il futuro del Paese, costruendo una rete moderna, dinamica e finalmente vicina alle comunità locali.”​Strategia e Futuro: Verso la Rete Nazionale​Con la guida organizzativa di Diego Sardellitti, Evoluzione e Libertà avvia ufficialmente una fase di mobilitazione permanente. Il nuovo piano di sviluppo prevede:​Mappatura Nazionale: Identificazione di referenti competenti per ogni area geografica.​Tavoli Tematici: Creazione di gruppi di lavoro per tradurre i valori del movimento in programmi amministrativi e legislativi.​Digitalizzazione Politica: Utilizzo di nuovi strumenti di partecipazione per coinvolgere la base nelle scelte decisive.​Il movimento si prepara così alle prossime sfide elettorali e sociali, forte di una leadership rinnovata e di una visione chiara: rimettere al centro dell’agenda politica la libertà dell’individuo e l’evoluzione della società italiana.