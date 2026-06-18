Evoluzione e Libertà, Davide Frecentese nominato ad interim segretario provinciale di Cassino

Davide Frecentese è stato nominato ad interim segretario del Comune di Cassino per Evoluzione e Libertà. La carriera politica di Davide Frecentese è iniziata nel 2011 con l’elezione a consigliere Ccmunale a Cassino. Successivamente ha ricoperto il ruolo di dirigente della Lega. Nel 2021, ha ricevuto la nomina a Responsabile di Progetto Lazio, assumendo la guida strategica dell’iniziativa a livello regionale. Nel 2023 ha esteso il proprio raggio d’azione alla dimensione sovracomunale, candidandosi al Consiglio Regionale del Lazio con la coalizione Azione – Italia Viva, diventando inoltre componente dell’Assemblea Regionale del Lazio per Italia Viva. Il percorso è proseguito nel 2024 con il rinnovo del proprio legame con la politica locale, anno in cui si è candidato al Comune di Cassino all’interno della lista civica a supporto di Enzo Salera, contribuendo alla vittoria elettorale del Sindaco. “Il Partito Evoluzione e Libertà – afferma Frecentese– si prefigge come obiettivo primario il radicamento sul territorio, fondando la propria azione su valori imprescindibili come la dignità, l’umanità e l’ascolto. Vogliamo essere, concretamente, il partito degli ultimi e dar voce a chi troppo spesso non viene ascoltato”. Frecentese, infine, ringrazia per la fiducia accordata il presidente Mirko Greco, segretario Giuseppe Basile, il Vice Segretario Nazionale vicario Gianluca Quadrini e il Consigliere Nazionale Diego Sardellitti.