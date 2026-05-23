Evoluzione e Libertà: collaborazione istituzionale e nuove sedi in Toscana

Prende ufficialmente il via il percorso di radicamento territoriale di Evoluzione e Libertà in Toscana. Oggi a Firenze, il Vicesegretario Vicario Nazionale Gianluca Quadrini e il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti hanno incontrato un personaggio di riferimento e di assoluto spicco delle istituzioni toscane, già Vicepresidente del Consiglio Regionale. Noto esponente politico di centro-destra del territorio, la figura in questione ha guidato e strutturato in passato una significativa presenza della coalizione nell’area, ricoprendo anche il ruolo strategico di Responsabile del Comitato Senese per la campagna elettorale delle regionali.

​L’incontro, allargato anche a una nutrita rappresentanza di amministratori locali e referenti dell’area, sancisce l’avvio di una fitta collaborazione istituzionale. Attorno a questo nuovo percorso politico si sta aggregando un intero movimento che vede la partecipazione attiva di un solido gruppo di liste civiche territoriali, professionisti e numerosi esponenti politici locali, uniti dalla volontà di dare una risposta concreta alle esigenze delle diverse province toscane.

​L’azione sinergica sarà finalizzata a mappare e verificare i bisogni reali del territorio, ponendo le basi per lo sviluppo di una struttura capillare del partai in tutta la regione, che vedrà come obiettivo centrale anche la prossima apertura di sedi fisiche del movimento nelle diverse province toscane. L’obiettivo principale del confronto è valutare tutte le opportunità di crescita della Toscana, con una forte e prioritaria attenzione al perseguimento e alla tutela degli interessi della gente.

​I VALORI E LE PROPOSTE DI “EVOLUZIONE E LIBERTÀ”

​Il progetto di Evoluzione e Libertà si fonda su pilastri programmatici ben definiti: la valorizzazione del merito, la tutela del lavoro autonomo e delle imprese, il rilancio delle infrastrutture e la centralità della sicurezza dei cittadini. Il partito si propone come una forza moderata, concreta e riformista, nata per colmare il distacco tra istituzioni e tessuto sociale, promuovendo una drastica semplificazione burocratica, politiche fiscali eque a sostegno di chi produce e un controllo rigoroso del territorio per garantire la legalità sia nei grandi centri urbani che nelle aree periferiche.

​Un percorso di crescita che si avvale del pieno e convinto supporto dei vertici nazionali del partito Democrazia e Libertà, nelle figure del Presidente Nazionale Mirko Greco e del Segretario Nazionale Giuseppe Basile, a testimonianza della rilevanza strategica che la Toscana riveste nel progetto complessivo di sviluppo del movimento.

​”La Toscana ha bisogno di una proposta politica seria, moderata e concreta, capace di ascoltare la voce dei cittadini, delle imprese e delle tante realtà civiche che animano le nostre comunità” – ha dichiarato il Vicesegretario Vicario Nazionale, Gianluca Quadrini. “La sinergia e la collaborazione istituzionale avviate con questa autorevole figura istituzionale, e sostenute da una squadra unita di amministratori e liste del territorio, nascono dalla volontà di coniugare la crescita della nostra azione politica con un’esperienza amministrativa consolidata e una profonda conoscenza delle dinamiche regionali. Il suo storico impegno sul campo e la sua autorevolezza organizzativa rappresentano un punto di riferimento fondamentale. L’apertura programmata delle nostre sedi sul territorio, supportata da questa rete civica e istituzionale, sarà il segno tangibile di una presenza costante, accessibile e vicina ai cittadini”.

​Dall’interlocutore di spicco è emerso un commento decisamente positivo sull’esito del confronto istituzionale:

​”Metto volentieri a disposizione il mio legame con il territorio e il bagaglio di esperienze maturate sul campo in questi anni per favorire un dialogo costruttivo e una collaborazione istituzionale che metta al centro le persone. Condivido la necessità di rimettere al centro dell’agenda politica i temi dello sviluppo, della sburocratizzazione e della vicinanza al cittadino. Questo tavolo di confronto, arricchito dal contributo fondamentale di amministratori, esponenti locali e forze civiche della nostra regione, ci permetterà di analizzare ogni opportunità di crescita per la Toscana, restando sempre attenti a dare voce alle istanze dei cittadini e a difendere i loro interessi”.

​Con questo primo step fiorentino, Evoluzione e Libertà apre ufficialmente la propria fase di ascolto e organizzazione sul territorio toscano, a cui seguiranno nelle prossime settimane incontri e tavoli programmatici in tutte le province della regione per coordinare l’avvio delle nuove sedi operative.