“Evoluzione e Libertà” apre la sede provinciale a Sora, Quadrini: «Basta politica nei salotti»

Mercoledì 29 Luglio il taglio del nastro in Via Cantelmi con i vertici nazionali, provinciali e l’intera dirigenza del partito.

​SORA (FR) – Il Partito Evoluzione e Libertà consolida in modo netto la propria presenza in Ciociaria e lancia un segnale di forte discontinuità con il passato. Mercoledì 29 Luglio 2026, alle ore 18:30, verrà inaugurata la nuova sede provinciale in Via Cantelmi n. 5, a Sora.

​L’apertura assume un valore simbolico e strategico senza precedenti per il territorio: la struttura provinciale di Evoluzione e Libertà rappresenterà infatti l’unica sede ufficiale di un partito politico attiva nel Comune di Sora. In un’epoca caratterizzata dal distacco tra cittadini e istituzioni, il partito sceglie di investire sul territorio con un presidio fisico provinciale, aperto al confronto quotidiano con le famiglie, i lavoratori e il tessuto produttivo locale.

​All’evento presenzieranno tutti i dirigenti del partito insieme ai massimi vertici nazionali e locali:

​ Mirko Greco , Presidente Nazionale

, ​ Giuseppe Basile , Segretario Nazionale

, ​ Fabio De Stefano , Portavoce Nazionale

, ​ Gianluca Quadrini , Vice Segretario Nazionale Vicario

, ​ Giuseppe Iorio , Segretario Provinciale

, ​ Marco Serapiglia , Commissario Cittadino di Sora

, ​Tutti i dirigenti nazionali e territoriali del partito

​Forte e articolato l’intervento del Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini, che sottolinea la portata politica dell’iniziativa:

​“Sora ha fame di presenza, di ascolto e di risposte concrete. Aprire qui la nuova sede provinciale del partito, che di fatto rappresenta l’unica sede politica ufficiale attiva in città, significa assumersi una grande responsabilità verso la comunità: quella di far tornare la politica nei quartieri e tra le persone, lasciando da parte le dinamiche di palazzo e i salotti isolati. Vogliamo che questo spazio diventi un faro per chiunque abbia un’idea, una proposta o una critica costruttiva per il futuro di Sora e dell’intera provincia.”

​Quadrini sposta poi l’attenzione sulle prospettive amministrative e sul futuro della coalizione:

​“La nostra presenza sul territorio non sarà solo un punto di ascolto, ma il motore propulsore di una nuova fase politica. Per questo motivo, nei prossimi giorni ci faremo promotori di un tavolo di confronto aperto a tutte le forze di centrodestra. È il momento di ricompattare la coalizione, definire priorità chiare e restituire alla città una visione strategica e di governo che manca da troppo tempo. La presenza dei nostri vertici e dell’intera squadra dirigenziale dimostra che la Ciociaria è al centro della nostra agenda politica e che le sfide locali avranno tutto il sostegno necessario anche a livello romano.”

​La cittadinanza, le associazioni di categoria, gli operatori dell’informazione e i rappresentanti delle forze politiche territoriali sono invitati a partecipare. Al termine dell’evento istituzionale seguirà un momento conviviale e un punto stampa riservato ai giornalisti.