Evoluzione e Libertà accelera in Campania: vertice strategico a Napoli tra Basile e Quadrini. Imminente la nomina del Commissario regionale

Entra nel vivo la fase di strutturazione territoriale di Evoluzione e Libertà. Ieri, Napoli ha ospitato un cruciale vertice politico che ha visto la partecipazione del Segretario Nazionale Giuseppe Basile e del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini. La giornata di incontri istituzionali segna l’avvio di una nuova stagione per il movimento, con l’obiettivo prioritario di definire l’agenda strategica e programmare le prossime attività operative in tutta la regione.

Il focus della leadership nazionale è centrato sul radicamento capillare del partito in Campania. Attraverso una rete sinergica tra le province, il movimento punta a costruire una proposta politica solida, partecipata e fortemente connessa alle reali esigenze del tessuto sociale ed economico locale, in vista dei prossimi e importanti appuntamenti elettorali.

La vera svolta organizzativa per la Campania è attesa a brevissimo. I vertici nazionali hanno infatti confermato che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo Commissario Regionale. Una figura di alto profilo che avrà il compito strategico di guidare la squadra campana, fare da collante tra le diverse realtà locali e coordinare il piano d’azione sul territorio.

Le dichiarazioni dei vertici nazionali

“La Campania rappresenta uno snodo vitale per il futuro del nostro progetto” – ha dichiarato il Segretario Nazionale Giuseppe Basile. “Non stiamo semplicemente pianificando una campagna elettorale, ma stiamo ponendo le basi per un’alternativa politica seria, basata sull’ascolto e sulle competenze. Il nostro obiettivo è dare una voce forte e credibile a questo territorio”.

Il Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini, ha aggiunto: “Il grande fermento che respiriamo oggi a Napoli dimostra che la nostra visione intercetta un reale bisogno di cambiamento. Con la prossima nomina del Commissario Regionale daremo una guida autorevole a una squadra che è già pronta a scendere in campo tra la gente. Evoluzione e Libertà cresce e si struttura ovunque”.

Il vertice odierno si è concluso con la definizione del cronoprogramma delle prossime assemblee provinciali, che daranno il via alla campagna di tesseramento e al coinvolgimento attivo di amministratori locali, professionisti e cittadini.