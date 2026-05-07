Evento sportivo senza segnaletica di sicurezza: denunciato il responsabile dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ausonia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 53enne di Formia, legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. I fatti risalgono a metà aprile, in occasione della manifestazione sportiva automobilistica, svoltasi nel territorio di Coreno Ausonio. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma durante i servizi di controllo, l’organizzazione dell’evento non avrebbe ottemperato alle prescrizioni stabilite dall’ordinanza comunale emessa per la regolamentazione della viabilità. In particolare, i Carabinieri hanno rilevato la mancata installazione dell’adeguata cartellonistica stradale verticale, necessaria per segnalare le variazioni al traffico e le limitazioni previste durante lo svolgimento della gara. Tale omissione ha determinato una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale, oltre a causare notevoli disagi ai residenti della zona e agli automobilisti in transito, rimasti privi delle necessarie indicazioni. L’attività di verifica, condotta con tempestività per garantire la sicurezza pubblica, ha portato alla contestazione formale delle violazioni a carico del responsabile dell’associazione organizzatrice. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli sistematici che l’Arma dei Carabinieri effettua in occasione di eventi che interessano la rete stradale, volti a garantire che le manifestazioni pubbliche si svolgano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni concesse.

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