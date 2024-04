Evento Forum Università-Lavoro di A.L.I.T.U.R. – 14 MAGGIO 2024

A.L.I.T.U.R. Associazione Laureati in Ingegneria di Tor Vergata Università di Roma

È lieta di presentare: FORUM UNIVERSITÀ – LAVORO 2024, XXXI EDIZIONE

Il Forum Università-Lavoro, che giunge alla sua trentunesima edizione, è un Career-Day organizzato all’interno della Macroarea di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata da A.L.I.T.U.R. (Associazione Laureati in Ingegneria di Tor Vergata Università di Roma).

Questa si propone di essere un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro e in quest’ottica annualmente organizza questo evento, atto a creare nuove opportunità lavorative, consolidando i rapporti tra Aziende ed Università.

Più di trent’anni di esperienza hanno permesso all’Associazione di migliorarsi nell’offerta dei servizi, grazie alla continua attenzione rivolta alle tematiche di alto interesse socioeconomico e culturale, permettendole di diventare una delle realtà più importanti del Centro-Sud Italia.

Durante il Career-Day, che si terrà nell’intera giornata del 14 maggio 2024 dalle ore 9.30 alle ore 17.30, laureati, studenti e aziende entreranno in contatto attraverso le seguenti modalità:

❖ Spazi Stand, dislocati lungo i corridoi dell’edificio della didattica, dove l’azienda potrà esporre il proprio materiale informativo e presentare i progetti in atto. I visitatori potranno interfacciarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane, consegnando loro i curricula.

❖ Recruiting Match: attraverso questa modalità le aziende partecipanti potranno illustrare le possibilità di carriera all’interno delle loro realtà e permettere ai candidati di partecipare a Business Game aziendali, mediante i quali potranno vivere nel concreto il contesto lavorativo.

Sarà inoltre allestito uno spazio CV check, area adibita alla revisione dei curricula dei visitatori da parte di professionisti. In aggiunta, sarà offerta la possibilità di ottenere la propria fotografia professionale da apporre su di essi.

Durante il Career-day saranno effettuate interviste, in un’area dedicata ai partecipanti alla manifestazione, i quali potranno riportare la loro esperienza sull’evento.

Ad aprire l’evento ci saranno gli interventi del Magnifico Rettore, il professore Nathan Levialdi Ghiron, e del Presidente dell’Associazione, l’ingegnere Fabrizio Giamberardini.

Durante lo svolgimento di questa edizione del Forum Università-Lavoro, sarà presente la sturtup Thesis 4u, nella persona della fondatrice, Martina Spinoglio.

Questa impresa emergente ha creato una piattaforma interamente dedicata al mondo delle tesi in azienda e alle tesi di laurea. Thesis 4u, infatti, ha l’obiettivo di collegare aziende e studenti con il fine di sviluppare progetti di tesi di laurea trasformandole in tesi in azienda, in modo da renderla il nuovo strumento di reclutamento dei neolaureati.

Vista la condivisione dei fini comuni tra A.L.I.T.U.R. e Thesis 4u sarà data la possibilità a quest’ultima di tenere una conferenza su temi di interesse per i giovani visitatori.

Nelle edizioni precedenti il Forum Università-Lavoro ha ricevuto riconoscimenti da molteplici enti di rilevanza nazionale ed internazionale, quali il Parlamento Europeo, il Presidente della Repubblica e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per quest’anno hanno invece confermato il patrocinio: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Lazio DISU, Comune di Roma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Municipio VI, UNINDUSTRIA, Agenzia Italiana per la Gioventù, Ministero della Difesa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Regione Lazio e Ministero del Turismo.

La scorsa edizione ha visto presenti circa 40 aziende, da start up a multinazionali, con la compartecipazione di circa 1000 visitatori. Questa edizione ha invece ricevuto conferma di partecipazione da aziende come: BIP CONSULTING, Key Partner Strategy, EliData Spa, Lavoropiù S.p.a., DELOITTE, Intellera Consulting Spa, GELCO SPA, PWC (SAP), DGS Spa, Lidl Italia, AlmavivA SpA , ACCENTURE, Capgemini, ALTEN Italia, HILTI ITALIA SPA, Avio spa, Ariston spa, TECHNIP ENERGIES ITALY S.p.A., MBDA, BNL BNP PARIBAS, Ringmaster, DR Automobiles srl, Dassault Systemes, MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, BV TECH Group, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., GEO-K srl, Terna, BIMTrainer srls, Soft Strategy Group, Birra Peroni, REXTART, CGI Italia.

L’impegno che contraddistingue la preparazione all’evento e il corretto svolgersi dello stesso, permette a noi studenti facenti parte dell’Associazione di crescere umanamente e professionalmente.

COMUNICATO STAMPA