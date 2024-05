Evento conclusivo della linea d’intervento sport e disabilità del Progetto M.A.G.I.A. Gianluca Quadrini: “ inclusione e solidarietà, valori che sono al cuore del progetto”

Rieti – Si è concluso con grande successo l’evento finale della linea d’intervento sport e disabilità del Progetto M.A.G.I.A. (Movimento, Azione Gioco e Alimentazione Sana). L’evento rientra nell’ambito del Programma Nazionale GAME UPI (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment), finanziato tramite il Fondo per le Politiche Giovanili al quale, la Provincia di Rieti, per il primo anno, è stato organizzato da Upi Lazio e i centri di formazione delle Province di Rieti, Latina e Frosinone. All’evento ha partecipato, oltre il Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, il Direttore Generale del centro di Formazione di Frosinone, Alfredo Pompeo, anche , su delega del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini che ha espresso in una nota: “Questo evento non solo celebra il talento e l’impegno dei nostri giovani, ma anche il valore fondamentale della diversità e dell’unità nella nostra società. Lo sport, infatti, rappresenta un potente strumento per abbattere le barriere e favorire l’inclusione sociale, incoraggiando la collaborazione e il rispetto reciproco tra persone di diverse abilità.”

Il Programma M.A.G.I.A., incentrato sul ruolo dello sport come strumento di inclusione, integrazione sociale e aggregazione tra pari, ha raggiunto il suo obiettivo di promuovere un percorso che coinvolge i giovani abili e inabili intorno a tre tematiche specifiche: comportamenti e stili di vita adeguati; inclusione ed integrazione; confronto intergenerazionale. Grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Sportiva Nuova Pallacanestro in Carrozzina di Rieti, partner del progetto, è stato organizzato un emozionante torneo di basket che ha visto scontrarsi le squadre composte dagli studenti e dalle studentesse dei tre Centri di Formazione Professionale di Rieti, Latina e Frosinone.

“Sono estremamente orgoglioso – continua Quadrini – della possibilità di partecipare a questo evento che celebra non solo lo spirito sportivo dei nostri giovani, ma anche i valori di inclusione e solidarietà che sono al cuore del Progetto M.A.G.I.A. L’iniziativa dimostra che attraverso lo sport possiamo superare le differenze e costruire un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti. Il successo di questo evento finale conferma l’importanza, da parte di noi istituzioni di continuare ad investire nelle iniziative che promuovono l’inclusione e l’empowerment delle persone con disabilità, contribuendo così a costruire una società più equa e solidale.”

