Evasione, lesioni personali e resistenza a P.U.: arrestato un 34enne

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri (Fr) hanno proceduto, in quel centro abitato, all’arresto di un 34enne, originario del Marocco, gravato da vari precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di un’ordinanza di rispristino dell’ordine di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Cassino.

I militari, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno proceduto alla esecuzione dell’ordine di carcerazione, dovendo l’arrestato espiare una pena residua di anni 1, mesi 5 e giorni 29 di reclusione, essendo l’arrestato condannato per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, delitti commessi in San Giorgio a Liri nell’anno 2018, nonché per il reato di evasione commesso nell’anno 2019.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l’espiazione della condanna.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO