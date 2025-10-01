Evade più volte dagli arresti domiciliari, 41enne del luogo in carcere

La ripetuta violazione degli “arresti domiciliari”, ai quali era stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria per il reato di “furto”, ha portato i militari della Stazione di Alatri a richiedere un aggravamento della misura cautelare in atto. L’uomo, un 41enne del posto, irrispettoso di ogni forma di regola, è stato più volte, nel corso del tempo, colto in flagranza di reato dai militari dell’Arma che, così come disposto dall’A.G., lo hanno risottoposto al regime degli arresti domiciliari. Ma questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere, infatti, ieri mattina è stato condotto in caserma, dove gli è stato notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Frosinone e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

