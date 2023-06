Evade dai domiciliari: arrestato un 64enne

Nel pomeriggio del 3 giugno u.s. i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno condotto con successo un’operazione finalizzata all’arresto di un uomo, 64enne, residente nella città dei Papi, indagato per il reato di evasione. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i militari si sono recati presso l’abitazione del soggetto per i previsti controlli, in quanto già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di truffa in concorso con altri, senza trovarlo in casa. I Carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo che veniva rintracciato, pochi minuti dopo, mentre percorreva la strada pubblica per rientrare a casa. Condotto immediatamente in caserma per le formalità di rito l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto. Il 64enne aveva già manifestato fin da subito una certa insofferenza alla misura degli arresti domiciliari; infatti in un’altra circostanza analoga non era stato trovato in casa durante il controllo effettuato dai Carabinieri e quindi deferito alla competente Procura della Repubblica. Ieri mattina ha avuto luogo presso il Tribunale di Frosinone l’udienza di convalida nel corso della quale il Giudice, ritenendo legittimo l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto nuovamente la momentanea misura detentiva domiciliare in attesa della decisione definitiva.È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

