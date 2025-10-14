Evade dagli arresti domiciliari, rintracciato dai carabinieri e arrestato

Nel pomeriggio del 12 ottobre, i Carabinieri del NORM-Aliquota Radiomobile DELLA Compagnia di Anagni, a Ferentino, hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione, un 45enne del luogo, già noto alle cronache giudiziaria e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Nel primo pomeriggio di ieri la Gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni è giunta presso l’abitazione dell’uomo per eseguire un controllo sulla regolare esecuzione del provvedimento restrittivo cui era sottoposto. dal 15 settembre u.s., per aver aggredito, il 27 agosto u.s., una pattuglia dei Carabinieri provocando lesioni ai Militari intervenuti per sedare una lite. I Carabinieri dopo aver bussato alla sua porta e constatato che l’uomo non era presente in casa hanno quindi tempestivamente informato la Centrale Operativa per le ricerche dell’evaso che è stato rintracciato per le vie del centro della Città di Ferentino, e condotto in caserma in stato di arresto. L’evaso, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sost. Proc. di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO