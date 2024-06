Europei calcio, Righini incontra stampa italiana per promuovere prodotti del Lazio

Nell’ambito dell’accordo tra Regione Lazio e Federazione Italiana Gioco Calcio, denominato “Allenati alla Bellezza”, l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, ha incontrato i giornalisti al seguito della nazionale per promuovere, presso lo stand regionale di Casa Azzurri, alcuni prodotti tipici della Regione.

«Si è trattato – spiega l’assessore Righini – di un evento conviviale attraverso il quale abbiamo ancora una volta promosso le eccellenze del nostro territorio. Ai giornalisti presenti abbiamo illustrato le qualità dei prodotti del Lazio, alcuni dei quali fanno parte anche dei piatti preparati per i giocatori della Nazionale».

Nel Lazio attualmente sono 472 i prodotti inseriti nell’elenco nazionale, collocandosi al secondo posto tra le regioni italiane per numero di PAT. Divisi per categoria, rientrano tra i PAT del Lazio: 108 prodotti vegetali, 195 tra paste, dolci e prodotti da forno; 64 carni fresche, 48 formaggi, 10 preparazioni di pesce, 18 prodotti della gastronomia, 9 oli, 7 prodotti di origine animale (miele e ricotte), 9 tra distillati e bevande analcoliche e 4 condimenti.

Secondo l’attuale normativa, per essere riconosciuto PAT, un prodotto deve necessariamente essere caratterizzato, da “metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali” per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

COMUNICATO STAMPA