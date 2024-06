Europee, Battisti: “Ottimo risultato Pd a guida Schlein, bene anche in provincia di Frosinone”

“Quello del Partito democratico è un ottimo risultato, che conferma le sensazioni di una campagna elettorale bellissima, fatta palmo a palmo, grazie alla segretaria Elly Schlein capace di riportare il Pd nelle piazze, tra la gente, con una mobilitazione popolare davvero importante. Il Pd è il partito che cresce di più, che accorcia la distanza con Fdi con una proposta credibile e un’idea di Europa più sociale e vicina alle necessità dei cittadini. Un lavoro che andrà ulteriormente rafforzato, anche alla luce del drammatico dato sull’affluenza che in Italia, per la prima volta nella storia, è inferiore al cinquanta per cento”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“In Provincia di Frosinone – prosegue – il Pd è in crescita, con un risultato migliore rispetto alle scorse europee e, soprattutto, alle ultime politiche. Nonostante l’assenza di un candidato locale siamo la seconda forza del territorio, grazie ad una campagna elettorale che ha visto il protagonismo in provincia di tutti i candidati Pd della circoscrizione centrale.

Bellissime affermazioni per Schlein e Zingaretti. Quest’ultimo, in particolare nel Lazio, ha ottenuto uno straordinario riconoscimento frutto anche del buon governo del centrosinistra, del Presidente e di tutti noi, durante la sua amministrazione in questa Regione e in provincia di Frosinone.

Ringrazio il segretario provinciale Fantini, i circoli, i Giovani democratici, gli amministratori e tutti i militanti per il grande impegno. Ora avanti su questa strada, con il Pd perno della costruzione di una alternativa – conclude – al governo Meloni e, in Regione, all’amministrazione Rocca”.

