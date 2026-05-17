“Europa, una barca” Gaeta la presentazione del progetto dedicato all’identità europea

Al “Boat Days on Board Blue Expo”, il racconto del viaggio simbolico verso Ventotene nel segno del Manifesto di Spinelli.

Si è svolta nella mattinata di ieri, 16 maggio, a Gaeta, nell’ambito della manifestazione Boat Days on Board Blue Expo, la presentazione del progetto “Europa, una barca”, il film documentario che racconta il viaggio compiuto da Clemente Pernarella e Marco Bonini attraverso l’Europa fino a Ventotene, luogo simbolo dell’idea europeista e del Manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni. Un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare.

Un percorso lungo oltre tremila miglia a bordo di una barca a vela degli anni Sessanta, recuperata in Norvegia e trasformata nel simbolo di un viaggio non soltanto geografico ma anche culturale e identitario. Dal Mare del Nord al Mediterraneo, attraversando fiumi, canali e città europee, il progetto ha voluto interrogarsi sul significato dell’Europa contemporanea e sul senso di appartenenza delle nuove generazioni ai valori fondanti dell’Unione Europea.

Il documentario, diretto da Melania Maccaferri e prodotto da 7Verticale, nasce da un’idea di Clemente Pernarella e Marco Bonini, che firmano anche soggetto e sceneggiatura insieme a Silvio Laccetti.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina e presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, ha sottolineato il valore culturale e simbolico dell’iniziativa: «“Europa, una barca” è un progetto che riesce a unire cultura, identità, territorio e visione europea attraverso un linguaggio autentico e capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni. Il viaggio raccontato nel documentario rappresenta un’esperienza concreta ma anche profondamente simbolica: attraversa confini, mette in relazione popoli e storie differenti e richiama i valori della condivisione, del dialogo e della cooperazione su cui si fonda l’idea stessa di Europa. Come Camera di Commercio crediamo fortemente in iniziative che sappiano valorizzare il territorio aprendolo però a una dimensione internazionale, creando occasioni di crescita culturale e nuove opportunità di sviluppo».

All’appuntamento, volto ad illustrare i prossimi obiettivi per il futuro del progetto, ha preso parte anche il presidente dell’Azienda Speciale, Antonello Testa.

Nel corso della presentazione, Clemente Pernarella e Marco Bonini hanno evidenziato il significato profondo del progetto: «L’idea dell’Europa è nata nel mare. Il mito di Europa nasce con l’attraversamento di un mare. Il nostro Paese è una propaggine dell’Europa dentro il Mar Mediterraneo e, per noi, riflettere in questo momento sull’identità europea non poteva che avere origine dalla passione per il mare. Raccontare l’Europa come fosse una barca, piccola, antica ma ancora affascinante, è stato un tutt’uno. Questa piccola barca ha dimostrato di saper ancora navigare, di resistere agli incidenti. Questa piccola barca, questa Europa, è voluta tornare a Ventotene e vuole ripartire da Ventotene. Questa Europa ha bisogno di riflettere sul proprio futuro e ha bisogno che ancora si creda in lei. Non solo è stato fondamentale il contributo della Camera di Commercio e di Informare per il viaggio fino a Ventotene, ma avere ancora la Camera di Commercio accanto nella riflessione sul futuro di questa piccola barca ci fa sperare in questo viaggio partito da lontano e che non può fermarsi adesso».

Sono intervenuti l’assessore regionale Alessandro Calvi, il presidente della VI Commissione della Regione Lazio Cosmo Mitrano, il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, i sindaci di Gaeta e Itri Cristian Leccese e Andrea Di Biase e il compositore e musicista Maestro Umberto Scipione.

Nel corso della manifestazione, grande attenzione anche per “Europa”, la storica imbarcazione protagonista del documentario, approdata a Gaeta e visitabile dal pubblico durante i giorni dell’evento.