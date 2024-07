“Congratulazioni a Nicola Zingaretti per il suo nuovo incarico di capo delegazione del Pse. Sono certo che Nicola saprà essere un costante punto di riferimento in Europa per il Pd, per il Lazio e per il territorio della provincia di Frosinone. Davvero una bella notizia. Buon lavoro”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, vicepresidente provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA