EUROPA, ANGELILLI: SEMPLIFICARE LE REGOLE PER RILANCIARE INVESTIMENTI E COESIONE

Conclusa la missione e a Bruxelles di Regione Lazio e Anci Lazio. La vicepresidente: «Grande soddisfazione per l’incontro con Fitto»

Si è conclusa la missione istituzionale di tre giorni a Bruxelles della Regione Lazio, in collaborazione con ANCI Lazio. Tra i momenti più significativi, l’incontro con il vicepresidente della Commissione europea e commissario alle Politiche di Coesione, Raffaele Fitto, che ha accolto i rappresentanti delle Regioni europee per discutere della nuova programmazione dei fondi europei.

A rappresentare la Regione Lazio, la vicepresidente Roberta Angelilli, accompagnata dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, dal presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi e da una delegazione di sindaci del territorio.

«Siamo molto soddisfatti dell’incontro – ha dichiarato Roberta Angelilli – che conferma la volontà di mantenere un canale diretto tra le istituzioni europee e i territori. Il vicepresidente Fitto ha illustrato le priorità della riprogrammazione dei fondi 2021–2027, che potranno essere riallocati su cinque assi strategici: competitività, difesa, transizione energetica, tutela delle risorse idriche e social housing. Per la Regione Lazio si apre quindi un’opportunità concreta per rafforzare gli investimenti e le politiche di sviluppo industriale e coesione sociale».

Durante il confronto è stata sottolineata l’esigenza di semplificare le procedure amministrative e rendere più agevole l’accesso ai fondi, anche in riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato. È stato inoltre ribadito il ruolo fondamentale dei rappresentanti locali nel processo decisionale europeo.

«Abbiamo chiesto con forza – ha aggiunto Angelilli – un’azione condivisa per snellire le regole e favorire la partecipazione attiva dei territori. Regione Lazio e ANCI sono pronte a rafforzare la collaborazione con le istituzioni europee, per essere protagoniste anche nella prossima fase di programmazione dei fondi post-2027».

La missione ha rappresentato un momento chiave per consolidare il ruolo del Lazio in Europa e per definire un percorso condiviso con i Comuni verso una crescita sostenibile, coesa e competitiva.