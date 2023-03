Eur, Coldiretti Lazio inaugura con il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida il nuovo mercato

Show cooking, lavoratori didattici e prodotti genuini a chilometro zero nel nuovo mercato di Campagna Amica inaugurato oggi all’euro in vale dell’Oceano Pacifico, 199, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Oggi all’Eur inizia una nuova esperienza – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – un format nuovo in una struttura coperta, con tante imprese che aspettavano l’opportunità di vivere l’esperienza della vendita diretta nella città di Roma”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in occasione dell’inaugurazione del nuovo mercato di Campagna Amica all’Eur, in viale dell’Oceano Pacifico, 199.

“I piccoli produttori del settore agroalimentare – spiega il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – rappresentano un’eccellenza che va raccontata, per esaltare il valore aggiunto e la qualità del nostro cibo. Cibo che non è tutto uguale perché descrive una realtà tutta italiana. Bisogna scegliere una produzione che elimini gli sprechi alimentari e che sia garanzia di quello che si acquista e mangia. Il nostro obiettivo è difendere chi ha creato un modello tipico della nostra Nazione, un esempio per tutto il mondo. Espressione di una sana alimentazione fatta di prodotti genuini e a chilometro zero. Sono da sempre custodi delle tradizioni italiane, che continueremo a tramandare da generazione in generazione”.

Oggi al taglio del nastro erano presenti anche l’assessore regionale alle Politiche agricole, Giancarlo Righini, il presidente del IX Municipio, Teresa Maria Di Salvo e l’assessore Augusto Gregori, l’assessore all’Agricoltura e Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e l’amministratore delegato Eur, Angela Cossellu.

“E’ il terzo mercato coperto di Coldiretti Lazio a Roma – prosegue Granieri – ma rappresenta anche l’inizio di una stagione nuova di aperture nuove, che devono rappresentare un servizio per la città, un modello di coesione sociale e la possibilità di della vendita diretta anche per quelle imprese che oggi più che mai vivono le ripercussioni dell’aumento dei costi delle materie prime, del caro carburante e caro energia”.

Una nuova realtà che risponde alle esigenze dei cittadini. In un periodo in cui il caro prezzi fa segnare un taglio dell’8% dell’acquisti di frutta e verdura a tavola, i mercati di Campagna Amica, riescono a mantenere calmierati i costi dei prodotti grazie alla filiera corta e a garantire cibi sani e genuini.

“Il nuovo mercato dell’Eur rappresenta un modello nuovo – conclude Granieri – realizzato insieme a Roma Farmer’s Market, con la quale abbiamo collaborato, per fare in modo che ci potesse essere una nuova realtà, non soltanto per le imprese agricole, ma anche per i cittadini di un quartiere molto importante come l’Eur. La risposta è stata subito estremamente positiva già dalle prime ore di apertura”. Una risorsa per il quartiere che diventerà un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini.

L’invito di Coldiretti Lazio è quello di scegliere i prodotti locali per sostenere le aziende e i loro prodotti, che sono espressione delle eccellenze dei nostri territori e rappresentano la nostra distintività.

“Lo sviluppo dei prodotti a chilometro zero – spiega l’assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini – sarà uno dei punti cardini dell’attività del mio assessorato ed è per questo che questa mattina ho accolto con piacere l’invito del presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri, a partecipare all’apertura del nuovo mercato di Campagna Amica nel Municipio IX di Roma. Una struttura che sono certo diventerà presto un punto di riferimento non solo per i residenti del quartiere, ma per tutti i cittadini della Regione. Filiera corta, infatti, fa rima con qualità, sostenibilità e abbattimento dei costi dei servizi e del trasporto delle materie prime. Tutte tematiche che, anche in accordo con il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, è nostra intenzione sostenere con forza e con provvedimenti concreti”.

“I farmer’s market possono essere una grande opportunità per la città – spiega l’assessore all’Agricoltura e Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – e per alcune aree verdi che potrebbero essere connotate come parchi agricoli. Questi spazi sono in grado di accorciare la filiera offre qualità e freschezza del prodotto ai consumatori e nuove opportunità per i produttori”.

Presente all’inaugurazione anche una rappresentanza della “Resilient Local Short Food Supply Chains Alliance”, una delle Coalizioni create nell’ambito del Food System Summit delle Nazioni Unite, con lo scopo di rafforzare la produzione e il consumo locale come strumento di transizione verso sistemi alimentari più sostenibili.

“Uno dei nostri principali obiettivi è la valorizzazione del territorio – dichiara Angela Cossellu, Amministratore Delegato di EUR Spa, proprietaria dell’area dove sorge il mercato – e delle aree di nostra proprietà. Un progetto altamente meritorio, quello di Coldiretti Lazio, che crea un punto di riferimento nel quartiere e sostiene la filiera agroalimentare corta e il made in Italy”.

Un mercato che da via della Tecnica si è spostato in viale dell’Oceano Pacifico, 199 in uno spazio più ampio e con un numero maggiore di aziende.

“Una nuova location per un mercato – spiega la presidente del IX Municipio, Teresa Maria Di Salvo – che si presenta rinnovato e molto attrattivo, per la qualità dei prodotto e anche per la diversa disposizione coperta da una struttura veramente bella. Con tanti servizi per le imprese e progetti importanti per il futuro”.

COMUNICATO STAMPA