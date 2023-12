Euphoria, giovani sorani a Sanremo

Gli Euphoria, giovanissima e talentuosa band, ha conquistato il palcoscenico dell’Ariston emergendo trionfante da una selezione intensa tra circa 800 partecipanti, posizionandosi fra i 20 vincitori dell’Area Sanremo. Composta da cinque membri dai 17 ai 21 anni, la band ha immediatamente catturato l’attenzione del direttore artistico Amadeus e del direttore De Amicis durante la straordinaria esibizione.

Riconosciuti come un gruppo dal carisma eccezionale, sia per la straordinaria vocalità della cantante che per le abilità musicali dei componenti, gli Euphoria sono stati elogiati come portatori di una “classicità moderna”. Amadeus e De Amicis hanno consigliato loro di mantenere intatto il proprio stile unico, esprimendo fervide congratulazioni.

I membri della band, quattro studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Sora (FR) quali Marco Capobianco, Vincenzo Tatangelo, i gemelli Simone e Marcello Paolini e la talentuosa cantante universitaria Elena Barbati di Avezzano (Aq), hanno condiviso una passione per la musica che li ha uniti negli anni di esibizioni, incantando il pubblico con canzoni che trasmettono allegria e emozioni vibranti.

Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo è stato il frutto delle straordinarie capacità e dell’impegnativo lavoro svolto dalla band nel corso degli anni. I ragazzi hanno descritto l’esperienza al concorso Area Sanremo come emozionante fin dall’inizio, dalla calorosa accoglienza alle prime selezioni fino al momento culminante di fronte a Amadeus, alla commissione Rai e a De Amicis.

Dalle prime selezioni, riducendo il campo da 800 a 49, alla proclamazione dei vincitori, gli Euphoria hanno vissuto un mix di emozioni intense. La gioia più grande è scoppiata quando hanno appreso di essere tra i vincitori, garantendosi un posto nel prestigioso Programma Sanremo. La band esprime la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dimostrato affetto e sostegno durante questo straordinario percorso.

