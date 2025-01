“Euforia 2000”, successo per il Capodanno in piazza a Cisterna

Una serata riuscita “Euforia 2000”, il Capodanno sotto le stelle organizzato dal Comune di Cisterna che per la prima volta ha offerto ai cittadini la possibilità di salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo in piazza, assistendo ad una performance che ha raccolto sullo stesso palco ballerini, vocalist, dj, musicisti, performer acrobatici. Lo spettacolo, allestito nell’area Mercato di via delle Province, ha regalato al pubblico 25 anni di musica, con influenze degli anni ’90, dance e tormentoni anche dell’attualità per una miscellanea di suoni, divertimento, luci e tanta energia mettendo anche a disposizione, oltre ai servizi igienici, anche un’area per mangiare e bere in attesa della mezzanotte. Un evento che ha centrato l’obiettivo che l’amministrazione comunale si era dato, quello di spingere molte persone ad uscire da casa e condividere con gli altri lo spettacolo e l’attesa della mezzanotte.

Sul palco a brindare con le migliaia di cittadini c’erano anche il sindaco Valentino Mantini, la vice Maria Innamorato e molti rappresentanti dell’amministrazione.

«Siamo veramente soddisfatti della risposta che i cittadini di Cisterna hanno dato a questa iniziativa – sottolineano il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino – quello che volevamo era creare un punto di aggregazione inaugurando così quella che intendiamo far diventare una tradizione per la città, un appuntamento fisso. Le quasi duemila persone che hanno partecipato all’evento assistendo allo spettacolo di alta qualità e brindando nell’area che abbiamo destinato agli eventi, quella in via delle Province, ci dicono che abbiamo fatto la scelta giusta dando un’alternativa a giovani e meno giovani, a chi magari non aveva in programma di festeggiare per ragioni diverse. Vedere centinaia di persone ballare e cantare in piazza ci ha dato la conferma che la nostra proposta era quella giusta e ha centrato anche ad un obiettivo di carattere sociale– concludono -e questo rappresenta per l’amministrazione una grande soddisfazione».

comunicato stampa