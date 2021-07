E’ufficiale MARIANO BERNARDINI è un nuovo giocatore del Cassino Calcio

Calcio Mercato Cassino, dopo le conferme Tribelli, Della Pietra, Picascia e le new entry Bellante e Galesio, a rinforzare il centrocampo azzurro giunge il talentuoso centrocampista classe 1998 scuola Genoa. La stagione scorsa in D con Vado F.C. e Aversa, dove ha collezionato 19 presenze. Approda in azzurro dopo aver militato nelle Primavera del Genoa e raccolto oltre 60 presenze in Serie C con Pontedera, Lucchese e Paganese. Bernardini, campano di Napoli centro è un giocatore dal fisico importante e molto mobile con il vizio del goal, queste sono in primis le caratteristiche che hanno spinto Patron Rossi e C, a chiudere questa importante trattativa. Il vice Presidente Balsamo è entusiasta: “abbiamo concluso operazioni importanti e di spessore negli ultimi giorni, per dare lustro ai nostri colori occorre lavorare in perfetta sinergia, questa società in tal senso non deve prendere lezioni da nessuno. Con i calciatori chiudiamo dopo aver sentito il parere di tutti gli addetti ai lavori e sempre in perfetta sintonia con il nostro tecnico, nel rispetto del budget prefissato cerchiamo di ottimizzare gli ingressi. Bernardini, Galesio e Bellante sono calciatori importanti che abbiamo fortemente voluto, le trattative non sono semplici considerato il momento di difficoltà di ogni società, ma abbiamo trovato l’intesa. Quest’anno puntiamo a fare un buon campionato, la conferma di quanto asserisco è data dai nuovi ingressi di peso e dalle importanti riconferme.”

Ufficio Stampa Enzo Parmisano