Eternal City Motorcycle Custom Show e MotoTematica a Cinecittà World: il programma

ETERNAL CITY MOTORCYCLE CUSTOM SHOW

Area principale

Venerdì 2 luglio

Ore 10

Inizio attività “test ride village” – parcheggio esterno A

Ore 11

Apertura fiera e parco

Inizio Pool party no stop fino a tarda notte by Caffè degli artisti Cesenatico

Ore 12

Inizio proiezioni “mototematica” Motorcycle Film Festival – Teatro 4

Ore 16

Chuck Zito – Stand Low Ride

Ore 19

Fine attività test Ride Village – Parcheggio esterno A

Fine proiezioni “Mototematica” – Teatro 4

Ore 21

Uefa Euro 2020 Italia-Belgio su Maxischermo

Sabato 4 luglio

Ore 10

Inizio attività “test ride village” – parcheggio esterno A

Ore 11

Apertura fiera e parco

Inizio Pool party no stop fino a tarda notte by Caffè degli artisti Cesenatico

Prove libere Flat Track fino alle 18:30 – Ben Hur Arena

Ore 12

Inizio proiezioni “Mototematica” Motorcycle Film Festival – Teatro 4

Ore 13,30

Live Roberta Vaudo and The Blue Whistles “Bordo piscina”

Ore 17,30

Presentazione del libro “Cuore e pistoni” con l’autore Lorenzo “Lory 666” Gioacchini

Ore 18

Live 4Wd presso lo stand PDF “Punto di fuga”

Ore 19

Fine attività test Ride Village – Parcheggio esterno 4

Fine proiezioni “Mototematica” – Teatro 4

Premiazione Autorama Hot Road and Custom Car

Ore 19,30

Gara Flat Track – Ben Hur Arena

Ore 22

Live Six Broken Ribs Palco Cinecittà Street

Ore 23

Live The Famous Monsters – Palco Cinecittà Street

Domenica 4 luglio

Ore 10

Inizio attività “test ride village” – parcheggio esterno A

Ore 11

Apertura fiera e parco

nizio Pool party no stop fino a tarda notte by Caffè degli artisti Cesenatico

Ore 12 Premiazione dei film vincitori “MotoTematica”

Ore 15

Asta beneficenza delle opere create dagli artisti di “Illegal Air Brush”

Ore 17,30

The eternal Iron Premiazione Custom Show

Ore 18

Low Ride Premiazione Custom Show

Ore 19

Chiusura Fiera e parco

Area Città Western

Venerdì 2 Luglio

Ore 17.30-18.00

Spettacolo One Man Band

Ore 18.00-18.15

Far West Show

Ore 18.15-19.00

Spettacolo One Man Show

Ore 19.00-21.00

Concerto Wild River

Sabato 3 luglio

Ore 12.00-12.15

Far West Show

Ore 13.00-15.00

Spettacolo Pianista Western Saloon

Ore 15.00-18.00

Esibizione Scuola di ballo Country, Western Spirit

Ore 18.00-18.15

Far West Show

Ore 18.30-20.00

Concerto Highway To Her (tribute Ac-Dc)

Ore 20.00-22.00

Spettacolo Pianista Western

Spettacolo ballerine Can Can

Spettacolo Burlesque Candy Rose

Ore 22.30

Concerto The Square Dance

Domenica 4 luglio

Ore 12.00-12.15

Far West show

Ore 15.00-17.00

Concerto Wild River

Ore 17.00-19.00

Esibizione Scuola di ballo Country, Western Spirit

COMUNICATO STAMPA