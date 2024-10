Estinzione anticipata e rimborsi, Codici in azione per tutelare i consumatori

Due sentenze fondamentali, da rispettare e far valere. Sono quelle della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale italiana in merito al caso Lexitor. L’associazione Codici è intervenuta in questa vicenda, attivando un servizio di assistenza rivolto ai consumatori in difficoltà.

“L’indicazione è chiarissima – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma, ciò nonostante, i consumatori alle prese con problemi legati al calcolo corretto dei rimborsi sono ancora tanti. In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, si ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e la riduzione deve applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata. Il nostro consiglio è di rivolgersi ad esperti per verificare che sia tutto corretto e, in caso contrario, agire di conseguenza, come stiamo facendo con le azioni legali avviate per tutelare i consumatori che ci hanno contattato per ricevere assistenza”.

In caso di dubbi o errori nel conteggio dei rimborsi per l’estinzione anticipata del finanziamento, i consumatori possono rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA