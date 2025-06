Estate Sorana, ancora finanziata dalla Regione Lazio

L’Estate Sorana è stata finanziata per un ‘altra annualità con il massimo contributo possibile da parte della Regione Lazio.

Un lavoro corale che animerà la città di Sora da giugno a settembre con un ricco calendario teatrale, serate di musica, ballo, la rassegna di cinema all’aperto, gastronomia, tradizioni e i festeggiamenti per i giovani diplomati con attenzione a tutte le fasce di età a cominciare dai bambini, le famiglie, i giovani e meno giovani!

Il format scelto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Di Stefano e dalla vice Sindaca Maria Paola Gemmiti infatti è, da sempre, costruire una intensa collaborazione con le Associazioni cittadine creando un forte legame tra Cultura, Sociale, Turismo e amore per il nostro Territorio.

Punto di forza degli eventi saranno le suggestive location scelte nell’ottica di promozione del nostro patrimonio storico, monumentale, architettonico e naturalistico cittadino: Piazza S. Restituta, Piazza Indipendenza ed il Corso Volsci saranno la sede ideale per gli eventi più grandi, piazza Mayer Ross per gli eventi più raccolti, più intimi, ma anche tanti altri angoli suggestivi della Città saranno riscoperti e valorizzati con gli eventi più raffinati donando ai cittadini una Città sempre animata nelle calde serate estive.

Così ha dichiarato con grande soddisfazione la Vicesindaca Maria Paola Gemmiti, con delega alla Cultura:” L’’Estate Sorana” è ormai divenuto un brand, uno dei pilastri della nostra azione amministrativa! Ringraziamo prima di tutto i dipendenti di tutti i settori del Comune di Sora che verranno coinvolti ciascuno per le proprie competenze, ma soprattutto l’instancabile e sempre accogliente Ufficio Cultura e la Dirigente Dott.ssa Valeria Nichilò per la grande sinergia che hanno creato con l’Assessorato alla Cultura, impegnandosi costantemente nella costruzione dei progetti e nella realizzazione finale degli eventi. Vogliamo ringraziare inoltre la Regione Lazio che ha recepito e premiato i punti di forza del nostro progetto con un finanziamento di ben 30.000 Euro e le Associazioni che saranno impegnate nella realizzazione dei tantissimi eventi. Il nostro lavoro di programmazione e di ascolto continua incessante!

E’ questa la visione di Città che vogliamo portare avanti: che i cittadini partecipino e siano protagonisti nelle realtà in cui vivono e che amano. E tanti, da più o meno lontano, hanno intuito questo virtuoso cambiamento e hanno imparato ad apprezzare le nostre proposte, accorrendo in città per gli eventi più significativi. Sora è tornata ad essere punto di riferimento culturale per le tre Valli di cui è al centro ma anche per tutta la nostra Provincia. Siamo felici di questa conferma che ci sprona a fare sempre meglio e ad ampliare la nostra offerta culturale.”

Maria Paola Gemmiti ViceSindaca della Città di Sora, con delega alla Cultura.