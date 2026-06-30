Estate Sorana 2026, il Comune presenta il programma

Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora, in Corso Volsci, n.111, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ricco programma dell’Estate Sorana 2026.
Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora, in Corso Volsci, n.111, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ricco programma dell’Estate Sorana 2026.
Continuando ad utilizzare il sito, l'utente accetta l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni
Le impostazioni dei cookie su questo sito sono impostate per "permettere cookie" per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se si continua a utilizzare questo sito web senza cambiare le impostazioni dei cookie o si fa clic su "Accetto", allora si acconsente a questo.