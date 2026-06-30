Estate Sorana 2026, il Comune presenta il programma

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COMUNE SORA....
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Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora, in Corso Volsci, n.111, si terrà la conferenza stampa di presentazione del ricco programma dell’Estate Sorana 2026.

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