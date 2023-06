Estate sorana 2023, venerdi 30 giugno Nostalgia 90

Spice Girls, Backstreet Boys, Britney Spears i travolgenti Aqua, passando per Jovanotti, Ligabue, Lunapop, i classici cantautori italiani e tantissime altre canzoni dallo stile inconfondibile. In poche parole: gli anni ‘90.

Venerdì 30 giugno, in piazza Santa Restituta, dalle ore 21.30, avremo l’occasione di rivivere la colonna sonora di quel periodo, dove la vita sembrava più semplice plasmata da un’atmosfera generale intrisa di speranza per un futuro luminoso. “Nostalgia ‘90”: uno spettacolo emozionante, travolgente, da non perdere.

“Chi di noi non ha mai ascoltato una canzone e si è ritrovato catapultato in un momento preciso della sua vita? – ha detto il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano – Forse era una canzone che ascoltavamo con gli amici durante le vacanze estive, o forse era una canzone che ci faceva pensare a un amore passato. Il prossimo 30 giugno, in piazza Santa Restituta, rivivremo i mitici anni ‘90, – ha concluso il Primo Cittadino – uno spettacolo da non perdere e che ha il potere di evocare emozioni e sensazioni indimenticabili”.

L’evento rientra nel cartellone dell’Estate Sorana a cura del Comune di Sora con il patrocinio della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio.

