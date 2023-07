Estate Sorana 2023, Sora Voci in concerto 22 Luglio 2023

Tutto pronto per “Sora Voci in concerto”. Si esibiranno Maria Teresa Reale, vincitrice della terza edizione di “The Voice Senior”, Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di “The Voice Kids” e gli altri partecipanti al talent.Appuntamento sabato 22 luglio 2023, alle ore 21.30, a Sora, in Piazza Mayer Ross. “Sora Voci in Concerto” rientra nel cartellone dell’Estate Sorana, a cura del Comune di Sora con il patrocinio della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA

