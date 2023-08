Estate Sorana 2023, “Serata Caraibica”

Tutto pronto per uno degli eventi più allegri e frizzanti dell’Estate Sorana, targata 2023. È in programma per sabato 12 agosto 2023 la “Serata Caraibica”. Piazza Santa Restituta si trasformerà in una colorata e accattivante location dove poter condividere e vivere insieme la passione per i ritmi caraibici.

L’evento, patrocinato da Comune di Sora e Provincia Creativa, partirà alle 21.30 con le esibizioni di affermati artisti e delle scuole di ballo provenienti da tutto il Lazio e da altre regioni italiane. A seguire tanta animazione, salsa e bachata.

La Serata Caraibica nasce dalla collaborazione tra Comune, Associazione 03039 Ducato di Sora e Maurizio Lombardi, direttore artistico dell’evento. Presenteranno lo spettacolo Ilaria Paolisso e Felice Alviani.

