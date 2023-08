ESTATE SORANA 2023, il 1° settembre arriva “VINOinCorso”

Il 1° settembre arriva “VINOinCorso”. A Sora, venerdì 1° settembre, appuntamento da non perdere con le eccellenze vinicole del territorio e d’Italia.

L’Associazione Wine Experience, in collaborazione con L’Ais Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Frosinone, è lieta di presentare la 1°edizione di “VINOinCorso”. Un evento che celebra la diversità dei vini italiani e l’eleganza del Cabernet di Atina Doc. Un viaggio attraverso le rinomate tradizioni vinicole delle regioni del nostro paese attraverso degustazioni e dibattiti sulla grandissima varietà di vini che la tradizione italiana offre sul mercato nazionale e internazionale.

L’evento sarà arricchito da sommelier che condivideranno le loro conoscenze e passioni per permettere a tutti di esplorare il mondo unico del Cabernet di Atina Doc. Ci sarà anche un point Champagne, punto di riferimento nell’arte della vinificazione , dove ogni sorso racconta la storia di tradizione e maestria ed una Masterclass dedicata alle rinomate Riserve Atina Doc.

“Vino in Corso” – ha detto il Sindaco di Sora Luca Di Stefano – rappresenta un’occasione importante per promuovere le eccellenze vinicole del nostro territorio e per far conoscere al pubblico le produzioni di qualità che caratterizzano la nostra zona. Ma anche quelle che contraddistinguono tutta la penisola. Il vino è da sempre parte integrante della nostra cultura e tradizione, e siamo orgogliosi di poter vantare una produzione vinicola di altissimo livello. Come quella del Cabernet di Atina. Grazie alla passione e all’impegno dei viticoltori del territorio siamo in grado di offrire un prodotto di qualità che è apprezzato non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale. Non vogliamo che “Vino in Corso” sia una semplice manifestazione enogastronomica, ma un punto di incontro tra diverse realtà per aprire un confronto serio e iniziare a lavorare per raccogliere tutte le occasioni di sviluppo e di crescita legate a questo settore trainante della nostra economia locale”.

