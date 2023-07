Estate Sorana 2023, Graduation Day

Emozioni uniche, ieri sera, al “Graduation Day”, la grande festa per tutti i neo-diplomati presso gli istituti superiori di secondo grado della città di Sora.

Nella cornice di Piazza Mayer Ross, il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito, promotori della serata, hanno consegnato i riconoscimenti ai 263 studenti. Quindi, a seguire, lo scenografico ed emozionante lancio in aria dei cappelli.

Questi gli istituti presenti all’evento: I.I.S. Vincenzo Simoncelli, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, I.I.S. “NICOLUCCI – REGGIO” e I.I.S. “Cesare Baronio”.

Durante la serata, presentata dalla giornalista Ilaria Paolisso, si sono esibite alcune band giovanili del territorio: Aja nuova, Gabry e Woodsboy e Tommy Turner.

Il “Graduation Day”, che rientra nel cartellone dell’Estate Sorana a cura del Comune, valorizza il ruolo di Sora quale importante polo scolastico. Vista la presenza di numerosi istituti superiori, la Città è da sempre punto di riferimento per un’ampia parte dei territori limitrofi.

Il “Graduation Day” è stato un’importante occasione per rilanciare il valore della scuola, della formazione, dello studio come elementi qualificanti e gratificanti sia per i giovani che per Sora.

