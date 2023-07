Estate Sorana 2023, Graduation Day mercoledì 19 luglio

Tutto pronto per la prima edizione del Graduation Day che si terrà mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 20.30, in Piazza Mayer Ross, a Sora.

L’Amministrazione Comunale festeggerà tutti i diplomati presso gli istituti d’istruzione superiore della Città di Sora dell’anno scolastico 2022/2023.

Saranno il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito a consegnare i riconoscimenti agli studenti. Quindi, a seguire, lo scenografico ed emozionante lancio in aria del tocco.

“Sora è un importante polo scolastico vista la presenza di numerosi istituti superiori e, da sempre, è un punto di riferimento per un’ampia parte dei territori limitrofi. Il Graduation Day è un’importante occasione per rilanciare il valore della scuola, della formazione, dello studio come elementi qualificanti e gratificanti per i giovani e per la nostra città” dichiarano il Sindaco Di Stefano e la Consigliera Di Vito.

L’evento, presentato dalla giornalista Ilaria Paolisso, sarà impreziosito dall’esibizione di tre band giovanili sorane.

Il Graduation Day rientra nel cartellone dell’Estate Sorana, a cura del Comune di Sora con il patrocinio della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio.

