Estate Sorana 2023, giovedi 29 giugno in scena “Aire Flamenco”

Giovedì 29 giugno, alle ore 21.30, presso la Ludoteca La Fortezza dei Sogni, in via Conte Canofari, a Sora, andrà in scena “Aire Flamenco”. La serata vedrà una performance che abbraccerà il lato emozionale dello spettatore, conducendolo nelle tinte vibranti del Flamenco.

Uno spettacolo, a cura dell’Associazione Fandango per la regia di Eva Cioccoloni, sulla storia del Flamenco che avrà come protagonisti una formazione argentina ed un gruppo di ballerini.

Un evento speciale ed una voce quasi ipnotico, un racconto partecipato, un percorso suggestivo che siamo felici di condividervi nella sua struggente capacità comunicativa. Il tema della serata sarà il rosso.

“Aire Flamenco” è un appuntamento del festival teatrale “Piazza in scena”, organizzato dall’Associazione Culturale “Spazi aperti onlus” in collaborazione con l’Associazione culturale ACTOANIMAE TEATRO ed Il Faro Odv.

L’evento rientra nel cartellone dell’Estate Sorana a cura del Comune di Sora con il patrocinio della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA