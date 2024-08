“Estate sicura” – Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Sventati furti nella zona industriale. Tre pregiudicati allontanati con FVO.

Anche dopo il Ferragosto continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni per garantire un’estate tranquilla ai cittadini e ai molti turisti che stanno frequentando la Città dei Papi, soprattutto durante lo svolgimento degli eventi organizzati per i festeggiamenti del Santo Patrono che, come ogni anno, attirano centinaia di persone da tutta la Provincia. L’attività è stata svolta tra la tarda serata del 20 agosto e le prime ore della mattinata di ieri, nell’intera giurisdizione della Compagnia, con particolare attenzione alle zone più sensibili dei Comuni di Anagni, Ferentino e Morolo. Nei servizi straordinari sono stati impegnati i militari della Compagnia Carabinieri della Città dei Papi e delle stazioni dipendenti con l’impiego complessivo di 12 militari articolati su 6 automezzi istituzionali.I Carabinieri hanno svolto controlli per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, il fenomeno della cattiva movida ed i furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali che, in questi giorni di vacanze estive, spesso restano incustodite.Controlli estesi anche agli esercizi pubblici, con l’obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, e alle zone di ritrovo dei giovani per contrastare la cattiva movida. Complessivamente, nel corso dei servizi sono stati controllati 39 veicoli ed identificate oltre 50 persone.Particolare attenzione è stata posta alla vigilanza sulla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento, effettuato numerosi posti di controllo, per arginare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti, spesso causa di sinistri stradali anche con conseguenze gravi.Inoltre, sono stati intensificati miratiti servizi di prevenzione e repressione di reati predatori ai danni degli stabilimenti industriali nella zona A.S.I., in considerazione delle sospensioni delle attività lavorative in occasione della pausa per le ferie estive di Ferragosto.Appena pochi giorni fa, era la notte del 14 agosto scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni hanno messo in fuga un’autovettura con persone sospette a bordo che si aggirava nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento industriale “Catalent”, ove poco prima si era verificato un tentativo di furto di rame, recuperato e restituito ai legittimi proprietari.Ieri notte la Gazzella dei Carabinieri di Anagni, poco dopo le tre, ha intercettato nuovamente la stessa autovettura e senza darle alcuna possibilità di fuga è riuscita a bloccarla e ad identificare gli occupanti. A bordo tre persone che dagli accertamenti sono risultati tutti pregiudicati e provenienti da un campo nomadi della Capitale. I tre soggetti, dopo un’accurata perquisizione personale e veicolare, non essendo in grado di fornire giustificazioni esaustive circa la loro presenza nella zona industriale, verosimilmente per commettere azioni illecite, sono stati immediatamente allontanati dai luoghi con contestuale proposta alla Questura di Frosinone di applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella Città dei Papi per anni 3.L’attenzione dell’Arma di Anagni nelle attività di prevenzione e controllo del territorio resta alta e analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito di un piano predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini

Correlati