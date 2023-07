Estate Roccaseccana: ufficializzato il cartellone degli eventi

Il sindaco Sacco: “Un grandissimo lavoro di squadra. Pronti ad aprire il triennio tomistico ospitando la celebrazione eucaristica diocesana per i 700 anni dalla canonizzazione di Tommaso D’Aquino”

Trentuno appuntamenti tra luglio e agosto, più altri due eventi a settembre. Musica, cultura, sport, turismo, intrattenimento, tradizioni, spiritualità, buona cucina. C’è un po’ di tutto nel cartellone degli eventi estivi stilato dall’amministrazione comunale di Roccasecca, in collaborazione con la Pro loco, le associazioni del territorio, le attività commerciali e le diverse parrocchie.

Il mese di luglio, quest’anno, sarà dedicato all’apertura del triennio in onore di San Tommaso D’Aquino: il 14 del mese ci sarà la messa solenne del Vescovo Antonazzo nella chiesetta sull’Asprano per celebrare i settecento anni dalla canonizzazione del Dottore Angelico. Il 18 seguirà l’accensione del braciere, restaurato per l’occasione. Spazio, il 22 luglio, anche alla proiezione del docufilm realizzato a Roccasecca, con la partecipazione di attori locali, dal titolo “Tommaso, il Santo”. Sempre a luglio, il 28, in via Roma, apertura del XXVIII Festival Internazionale “Severino Gazzelloni, con il Gran Concerto di Gala.

Non mancheranno momenti più leggeri, con la rassegna “Rockasecca”, nel piazzale B.V. Maria Assunta il 7 luglio, lo spettacolo teatrale “Verosmile” il 13 luglio, il beach volley in piazza Risorgimento.

Spazio alla cucina ad agosto con la pizza fritta il 6 e la decima edizione della Sagra della pizza fritta e mortadella il 7. Festa di ferragosto l’11 alla piscina comunale e cena in piazza, la Cena longa, il 17 agosto. Non mancherà la cultura, con lo spettacolo musicale presso la chiesa di san Tommaso il 20 agosto, “Dante sotto le stelle”. Conclusione a settembre con lo spettacolo della scuola di danza “New Millennium Dance” il 9 settembre in piazza Risorgimento e la cicloturistica del Santi il 24.

“Un programma ricco di appuntamenti – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – nel quale spiccano gli eventi di apertura del triennio tomistico, in particolare la celebrazione diocesana del vescovo Antonazzo il 14 luglio per celebrare i settecento anni dalla canonizzazione del nostro concittadino. Voglio ringraziare la mia squadra per il lavoro svolto, la Pro loco, ma soprattutto le tante associazioni, comitati e attività commerciali che sono parte attiva di questo programma, motori insostituibili della vista sociale, economica e culturale della nostra città. Fatemi però sottolineare il lavoro della Pro loco: presenti, attivi, insostituibili”.

“Abbiamo lavorato – hanno aggiunto dall’amministrazione comunale – perché Roccasecca avesse un cartellone di eventi estivi di qualità. Lo abbiamo fatto aprendoci al territorio, alle sue ricchezze, alle sue tradizioni e abbiamo arricchito queste proposte con una nostra programmazione. Ne è venuto fuori un ottimo lavoro che, ci auguriamo, possa incontrare il favore dei cittadini e dei turisti. Roccasecca è pronta ad accogliere tutti”.

Si parte già stasera con gli eventi: Festa d’estate con carni Munno e Bar Taxi Driver in piazza Unità d’Italia.

COMUNICATO STAMPA