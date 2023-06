Estate Isolana 2023: la Regione Lazio finanzia 14.400 euro

Estate Isolana 2023: la Regione Lazio finanzia il progetto ammettendo il Comune ad un contributo di 14.400 euro

“Quando si lavora bene, in una direzione comune e con la città nel cuore, i risultati arrivano sempre”, commenta con soddisfazione il sindaco Massimiliano Quadrini.

Il progetto finanziato riguarda l’organizzazione degli eventi del cartellone estivo nell’ottica di una valorizzazione delle bellezze di cui Isola del Liri vanta e per le quali è diventata meta, ormai, di migliaia di turisti che provengono da ogni parte d’Italia per ammirare il suo centro storico con una delle rarissime cascate accolte in un centro storico.

“Il risultato è frutto di un lavoro corale – spiegano il sindaco Quadrini e l’assessore alla cultura Massimo D’Orazio – e per questo i meriti sono ripartiti in equa parte con tutti coloro che hanno dato il proprio contributo lavorando fianco a fianco con i nostri uffici in questi mesi di preparazione del cartellone. Tra questi un posto importante lo occupano le associazioni, la rete d’impresa Stay Isola, anche essa di recente oggetto di un riconoscimento da parte della Regione Lazio proprio per l’importanza del lavoro di promozione turistica che sta svolgendo sul territorio. Sono queste realtà che lavorando all’unisono con il comune migliorano la città, la vivibilità, la fruibilità di aree come la Galleria Pisani o le ex Cartiere Meridionali e la macchina continua nella ex cartiera Boimond”. Cascata, quindi, ma anche sociale, musica, mobilità sostenibile ed archeologia industriale al centro del progetto finanziato dalla regione. Ad oggi, i turisti sono infatti affascinati dal segmento del “turismo industriale” considerando Isola del Liri una delle “Mecche” per fotoshooting e riprese video. “In un contesto suggestivo e magico – spiegano ancora sindaco e assessore – sono stati allestiti eventi studiati ad hoc per valorizzare questi siti, con giovamento dell’immagine dell’intero territorio. Tutto”.

COMUNICATO STAMPA