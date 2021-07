Estate Formiana 2021, Un’Altra Città e Movimento 5 Stelle: “Figli e figliastri” sull’organizzazione degli eventi estivi

“Diciottomila euro a una sola associazione culturale per tre eventi, zero a tutte le altre che pertanto, se vorranno, dovranno fare da sé. Quando lo abbiamo letto, abbiamo strabuzzato gli occhi ma la sintesi non si presta a interpretazioni: chi dovrebbe tutelare la parità di opportunità in un Comune orfano dell’Amministrazione Comunale, in realtà si comporta peggio di un qualunque cattivo Amministratore”. Non usano mezzi termini Un’Altra Città e il Movimento 5 Stelle di Formia che duramente commentano l’organizzazione dell’Estate Formiana 2021 da parte della struttura Commissariale e in particolare la delibera 134 del 17 Giugno 2021 e la successiva 149 del 1° Luglio 2021. “Con la delibera 134 – spiegano UAC e M5S -, il Comune ha concesso il Patrocinio e un contributo da diciottomila euro a una associazione che da trent’anni si occupa meritevolmente di divulgazione alla lettura, riconoscendone il giusto sforzo organizzativo, concedendole l’area del porticciolo Caposele e circa mille posti a sedere. Neanche quindici giorni dopo, con la delibera 149, motivando la decisione con l’assenza di disponibilità economico – finanziaria nei capitoli di bilancio, si è approvato il programma per le manifestazioni di promozione turistica, sportiva e culturale, senza alcun contributo comunale alla associazioni se non il patrocinio non oneroso, la diffusione della comunicazione del calendario eventi e l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico dell’area archeologica di Caposele, della Torre di Mola e altre aree richieste all’uopo. Ulteriore beffa per le tante associazioni che con passione hanno animato nel corso degli anni la nostra estate, la nota dirigenziale n. 0033832 del II settore del 8.7.2021, ha demandato alle associazioni persino il rispetto della normativa sulla safety – security, oltre all’assolvimento di ogni altro adempimento di legge, in luoghi quali l’area archeologica di Caposele, dove il palco e l’impianto elettrico sono di proprietà comunale. Dal momento che le associazioni all’interno dell’area potranno per ogni esibizione far occupare dagli spettatori, meno della metà dei posti disponibili, anche facendo pagare il biglietto di ingresso, nessuno sarà in grado di coprire le spese vive (service luci audio) occorrenti per lo svolgimento degli eventi”. Chiosano i due movimenti che sostengono la candidatura a Sindaco di Paola Villa: “La scelta che è stata presa non ci piace, non valorizza e riconosce la diffusione della cultura e della conoscenza del patrimonio archeologico e monumentale della città, non promuove il turismo, non aiuta l’associazionismo culturale che in tutta evidenza risulta tra i settori più colpiti dalla crisi pandemica: ci saremmo aspettati almeno la concessione di un contributo per service e spese per normativa Covid”. Infine: “Ringraziamo tutti coloro hanno deciso comunque di organizzare gli spettacoli e gli eventi culturali che coinvolgeranno la città nel mese di agosto ma lo squilibrio di supporto e di considerazione verso le associazioni del territorio è un segnale poca attenzione verso la nostra comunità e che sia una struttura dello Stato ad affermarlo, è molto peggio di quanto appare”.

Comunicato stampa a firma del Movimento Un’Altra Città, Movimento 5 Stelle