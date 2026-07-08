Estate Anagnina 2026, ottima partenza: grande partecipazione agli eventi del primo fine settimana

Dal 9 al 12 luglio un nuovo ricco programma di appuntamenti. L’Estate Anagnina 2026 è iniziata con un bilancio estremamente positivo. Il primo fine settimana ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori, con un clima di entusiasmo che ha accompagnato gli appuntamenti in programma. Un segnale importante che conferma la qualità del cartellone e la voglia di vivere la città durante l’estate. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il successo registrato e ringrazia tutte le associazioni, gli artisti, i volontari e gli uffici comunali che hanno contribuito alla riuscita degli eventi, frutto di un importante lavoro di squadra. Il calendario prosegue ora con un altro fine settimana di grande interesse. Mercoledì 9 luglio, a Piazza Innocenzo III sarà protagonista l’anteprima della “X edizione dell’Anagni Jazz Festival”, uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’Estate Anagnina, capace negli anni di richiamare artisti di livello nazionale e internazionale. Nella serata di venerdì 10 luglio, sempre a Piazza Innocenzo III, nell’ambito della quinta edizione del Fuori Festival sarà presentato il libro “La mezz’ora della verità” dello scrittore e giornalista Yari Selvetella, in un incontro dedicato al dialogo e all’approfondimento culturale. Sabato 11 luglio sono previsti due appuntamenti. Nel pomeriggio, sotto al Portico Comunale, in apertura del MadeInTerraneo Fest, ci sarà la presentazione del libro “Troppo neri” di Saverio Tommasi e Francesco Malavolta. In serata, alle ore 21:00, Piazza Innocenzo III ospiterà invece il Festival della Filosofia di Veroli, che approda ad Anagni con lo spettacolo “Follia, vita di Vincent Van Gogh”, in un clima di interscambio culturale alimentato dal progetto congiunto Hernica Saxa. Domenica 12 luglio, al Parco della Rimembranza, nell’ambito del MadeInTerraneo Fest, verrà portato in scena lo spettacolo teatrale “Questa è casa mia”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli, un pluripremiato monologo di teatro civile che racconta, con ironia e profondità, il dramma del post-terremoto dell’Aquila. L’Estate Anagnina continua così a voler proporre un’offerta culturale ampia e di qualità, capace di unire musica, letteratura, teatro e spettacolo, valorizzando il centro storico e offrendo occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori.