Estate Anagnina 2025: Il programma

Giovedì 3 luglio, nella Sala Gialla del Comune di Anagni, alla presenza del Sindaco, dei Consiglieri, tra cui Luigi Pietrucci e Marianna Cacchi, e degli Assessori Carlo Marino, Valentina Cicconi e Chiara Stavole, l’Amministrazione ha alzato il sipario sull’Estate Anagnina 2025, un fitto calendario si eventi che dal 4 luglio al 7 settembre trasformerà ogni angolo della città in un palcoscenico diffuso, intrecciando musica, teatro, mostre, arte di strada e appuntamenti pensati per abbracciare ogni tipo di interesse culturale. «L’Estate Anagnina rappresenta un momento fondamentale per la nostra città. Quest’anno abbiamo voluto offrire un programma ancora più ricco e diversificato, capace di soddisfare i gusti di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che scelgono Anagni come meta di viaggio», ha sottolineato il Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia, ringraziando associazioni, volontari e operatori che hanno contribuito alla programmazione. Il viaggio estivo prenderà il via al tramonto del 4 luglio con il Teatro Itinerante “Jobelando”, che per tre giorni animerà i vicoli di San Pancrazio; a seguire, negli spazi monumentali della Sala della Ragione verrà inaugurata la mostra dedicata a Giovanni Colacicchi, un progetto curato con passione dall’Arch. Peppino Scandorcia e dalla Dott.ssa Anna De Lellis, poi, per tutto luglio, il Fuori Festival porterà concerti, proiezioni sotto le stelle e performance di street art, dando spazio ai talenti emergenti e riempiendo piazze e cortili di nuova energia. Accanto agli spettacoli, diversi spazi espositivi ospiteranno mostre di pittura, fotografia e installazioni contemporanee, creando un percorso culturale che accompagnerà cittadini e turisti per l’intera durata della rassegna. Ad agosto, invece, in occasione della tradizionale festa patronale in onore di S. Magno, il 19 si renderà omaggio al grande Ivan Graziani con uno spettacolo che ne ripercorrerà i successi; mentre il 21 agosto, in Piazza Cavour, sarà la volta dell’atteso concerto di Enrico Ruggeri. Dal 25 al 31 agosto, la XXXII edizione del Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale ridisegnerà invece il centro storico con cortei in costume, drammaturgie classiche e installazioni luminose che metteranno in risalto il fascino della Città dei Papi. A fare da fil rouge riecheggeranno le note dell’Anagni Jazz Fest, mentre l’epilogo di settembre sarà affidato ai tradizionali “Giorni dello Schiaffo”, con il Palio e la Fiera omonima. «Grazie alla sinergia con realtà associative e operatori culturali siamo riusciti a creare un calendario capace di coniugare radici e innovazione, confermando Anagni come punto di riferimento per la cultura, e non solo in Ciociaria», dichiara l’Assessore alla Cultura, il Dott. Carlo Marino. Il programma completo con aggiornamenti in tempo reale su sedi, orari e eventuali variazioni, è disponibile su visitanagni.com e sui canali social ufficiali del Comune.

Correlati