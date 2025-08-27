ESTATE 2025: LA CAROVANA DELLA SICUREZZA ASPI-POLIZIA STRADALE CONTINUA IL SUO VIAGGIO NEL LAZIO

Continua l’impegno della Polizia di Stato al fine di garantire il buon andamento del traffico e la sicurezza di tutti coloro che si mettono in viaggio sulle strade e autostrade della penisola.

Lo scorso la Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia hanno accompagnato le partenze e i rientri dalle vacanze estive replicando nel tratto autostradale laziale della A/1, nell’area di servizio Casilina Est, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Dalle 9 del mattino la Polizia Stradale di Frosinone è stata presente con il Camper Azzurro, insieme al personale di Autostrade per l’Italia, a disposizione degli utenti in transito per fornire consigli utili sulla viabilità e prestare assistenza ai viaggiatori favorendo anche momenti di sensibilizzazione sulla cultura della guida sicura.

Nel segno dell’impegno contro l’abbandono degli animali, grazie alla presenza di un presidio veterinario dell’associazione Dogs Town sono stati offerti controlli medici per gli amici a quattro zampe.